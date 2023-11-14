علامة في وجه فتاة تكشف عن إصابتها بمرض في المخ.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

قد تبدو حبوب الوجه مشكلة بسيطة، لكنها قد تشير إلى الإصابة ببعض الأمراض، كما حدث مع فتاة إيرانية.

لاحظت صاحبة الـ12 عامًا بثرة على جبهتها مثيرة للألم، سرعان ما ازدادت حجمًا، لتصبح مثل كرة التنس، ما دفع أبويها لاصطحابها إلى المستشفى، لمعرفة السبب.

في البداية، ظن الأطباء أن هذه البثرة ناتجة عن التعرض الفتاة للدغة من إحدى الحشرات، ولكن بعد إخضاعها لبعض الفحوصات، تبين لهم أنها مصابة بورم وعائي.

والورم الوعائي عبارة عن وحمات حمراء زاهية، عادةً ما تظهر على الوجه أو الصدر أو الظهر، تنتج عن تجمع أوعية دموية إضافية معًا في شكل كتلة كثيفة، بحسب موقع "Mayo Clinic".

ونقلًا عن صحيفة "The Mirror" البريطانية، يعد الورم الوعائي أحد المضاعفات الخطيرة للالتهاب الجيوب الأنفية، وينجم أيضًا عن إصابات الرأس والتهابات الأسنان وإهمال علاج لدغات الحشرات، وقد يكون عرضًا جانبيًا لبعض العمليات الجراحية.

وقرر الأطباء إخضاع الفتاة لعملية جراحية، لاستئصال الورم من الفص الجبهي، وهو جزء من الدماغ مسؤول عن الذاكرة والعواطف، ومن ثم تلقت جرعة كبيرة من المضادات الحيوية.

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