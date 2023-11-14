تفاصيل إطلالة بسمة داود أحدث عروس في الوسط الفني.. «عنوانها البساطة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تحتفل الفنانة الشابة بسمة داود بعقد قرانها اليوم، على السيناريست هاني سرحان، داخل ساحة مسجد محمد علي بقلعة صلاح الدين الأيوبي، وسط حضور عدد من الأصدقاء والفنانين المقربين من العروسين.

تفاصيل إطلالة بسمة داود في عقد قرانها

ووثق مصفف الشعر أحمد منير عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، لحظات استعداد الفنانة بسمة داوود لعقد قرانها، أثناء خضوعها للمسات الماكياج وتصفيف الشعر الساحرة التي أظهرت جمال ملامحها.

وأطلت بسمة داود خلال عقد قرانها، بفستان أبيض اللون مجسم أظهر رشاقتها وجاء ذو حواف فضية اللون لامعة من منطقة الرقبة والصدر، وذو فتحة قصيرة من أسفل منطقة الركبة، فيما تميزت طرحة الزفاف ببساطتها الملحوظة وخلوها من أي تصميمات أو نقوش لتزيينها.

كما حرصت «بسمة» على إجراء تسريحة الشعر الانسيابي على ظهرها، مع ارتداءها عقد وقرط باللون الفضي اللامع الذي تناسب مع إطلالة الفستان.

خطوبة بسمة داود وهاني سرحان

وكانت «بسمة» أعلنت نبأ خطبتها على السيناريست هاني سرحان، مايو الماضي، وسط أجواء عائلية بسيطة داخل منزل الأسرة، إذ أطلت حينها بفستان «كات» باللون الأبيض أيضًا، مع اعتمادها تسريحة الشعر المموج الانسيابي أيضًا على ظهرها.

ودعا السيناريست هاني سرحان وعروسه، عددًا من أصدقائهما بالوسط الفني، لمشاركتهما أسعد لحظات حياتهما أثناء عقد القران الذي انطلق منذ قليل.