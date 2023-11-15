في يومه العالمي.. أسباب غير متوقعة للإصابة بمرض السكر

القاهرة - سمر حسين - صحة

مرض السكر يحدث بسبب نقص إفراز هرمون الأنسولين الذي ينتجه البنكرياس، وهناك عدة أسباب تساهم في إصابة الأشخاص بالسكري، بعضها قد يكون ليس معلوما لدى كثيرين، وهو نوضحه خلال السطور التالية.

أسباب الإصابة بمرض السكر

وقال محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هُن»، إن زيادة الوزن تعد من أبرز أسباب الإصابة بمرض السكر، بالإضافة لوجود دهون في منطقة البطن تزيد خطر الإصابة به: «مستويات الدهون في الدم ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض السكر، كما أن التاريخ المرضي في العائلة قد يكون سببا في الإصابة بداء السكري».

وأضاف أن الاستخدام اليومي للزيوت الغنية بالكوليسترول سببا قويا في تطور مرض السكري لدى الإنسان، فهي تؤثر سلبًا على صحة الإنسان، وكذلك المقلاة التي تستخدم في القلي يمكن أن تشكل خطرًا على صحة الأشخاص وقد تسبب مرض السكري، «يجب الحرص قبل استخدام طاسة القلي على غسلها جيدًا، وعدم استخدام مواد الزيت أكثر من مرة».

الوقاية من مرض السكري

فيما أوضحت هايدي فايز، أخصائي أمراض الباطنة، لـ«هُن»، أن الوقاية من مرض السكري تتم من خلال:

- اتباع عادات غذائية صحية وممارسة النشاط البدني، إذ يُنصح بزيادة الحركة على الفور لفقدان الوزن من خلال ممارسة التمارين الرياضة، واتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات.

- أخذ قسط كاف من النوم يعمل على الوقاية من مرض السكري، لأنه يعمل على ضبط مستوى هرمون الكورتيزول المسؤول عن تنظيم التوتر في الجسم.