"صدور أو أوراك الدجاج".. تعرف على الفرق بينهما؟- طبيبة تجيب أيهما أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الدجاج من اللحوم البيضاء المفضلة لدى عديد من الأشخاص، وذلك لمذاقها المميز واحتوائها على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

يتكون الدجاج من عدة أجزاء، أهمها "صدر وورك الدجاج"، لكن هل تساءلت أيهما أفضل لصحتك؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقا لما ذكرته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية EASHTN، في تصريحها لـ "الخليج 365".

قالت أخصائية التغذية العلاجية: "صدور الدجاج أفضل، ويقتصر الاختلاف فقط على احتوائها على دهون بنسبة منخفضة وبروتين أكثر، مقارنة بأوراك الدجاج".

وتابعت: "لذا فإن صدر الدجاج خيار جيد لمرضى القلب، أو الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض السعرات الحرارية".

وأضافت: "الفائدة الصحية لكليهما واحدة، يساعدان على تقوية المناعة، والوقاية من فقر الدم، لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد".

واستكملت: "يحتويان على فيتامين ب المركب، وبعض العناصر الضرورية التي تعمل على إمداد الجسم بالطاقة، وبناء الكتلة العضلية".