الامارات | مهرجان فيلم المرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان فيلم المرأة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق المهرجان الدولي لفيلم المرأة في مدينة سلا المغربية دورته الـ16، أول من أمس، بمشاركة نحو 30 فيلماً من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.
وتتنافس 10 أفلام ضمن المسابقة الرسمية للفيلم الطويل، وتحلّ المكسيك (ضيف شرف) المهرجان، الذي تنظمه «جمعية أبي رقراق»، ويستمر حتى 18 الجاري.
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