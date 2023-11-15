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الامارات | مهرجان فيلم المرأة

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الدار البيضاء - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق المهرجان الدولي لفيلم المرأة في مدينة سلا المغربية دورته الـ16، أول من أمس، بمشاركة نحو 30 فيلماً من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

وتتنافس 10 أفلام ضمن المسابقة الرسمية للفيلم الطويل، وتحلّ المكسيك (ضيف شرف) المهرجان، الذي تنظمه «جمعية أبي رقراق»، ويستمر حتى 18 الجاري.

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