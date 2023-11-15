دعاء حزب البحر احرصي على ترديده.. يحقق الأمنيات ويبدل المستحيلات (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«نفسي في دعوة تتحقق والكل شايفها صعبة أعمل إيه؟»، أسئلة تتردد بداخل الفتيات والسيدات، فلا تعلم كيف تحقق أمنيتها، فتتوجه بالدعاء إلى الله، إذ أنه الوسيلة الأولى بين العبد وربه في كل زمان ومكان، فلا يرد الله سبحانه وتعالى عباده، وكان دعاء حزب البحر للإمام الشاذلي صيغة مستجابة في تحقيق الأمنيات، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن».

دعاء حزب البحر لقضاء الحوائج

وأوضح الداعية الإسلامي مصطفى حسني، عبر برنامجه على قناة «On»، أن دعاء حزب البحر، يقرأ يوميًا إما مرة أو خمس مرات بعد كل صلاة على نية ما يتمنى العبد: «بياخد خمس دقايق، لأبي الحسن الشاذلي، وهو مجرب في قضاء الحاجات وتفريج الكرب، والناس ليها معاه قصص كتيرة بإذن الله تتحقق كل الأمنيات، أنت تقف على باب ربنا، ابذل قصارى جهدك وإنت بتدعي».

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دعاء حزب البحر مكتوب

نص الدعاء بحسب الأمام الشاذلي:

- اللهم يا عليُّ يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمكَ حسبي، فنعمَ الربُّ ربي ونعم الحسْبُ حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم، نسألكَ العصمةَ في الحركات والسَّـكنَـاتِ والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظُّنونِ، والأوهـام الساترة للقلوب عن مُطالعةِ الغيوب، فقد ابْتُلِيَ المؤمنون وزلزلوا زلزالًا شديدًا.

- الذينَ في قلوبهم مرض ما وعدنا اللَّهُ ورسوله إِلا غرورًا، فثبّتنا وانصرنا وسخرْ لنا هذا البحر كما سخرتَ البحر لموسى، وسخَّرت النار لإبراهيم، وسخَّرْتَ الجبال والحديد لداود، وسخرت الرّيح والشياطين والجن لسليمان، وسخر لنا كلَّ بحر هو لك في الأرض و السماء والملكِ والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخرْ لنا كل شيء يا من بيده ملكوتُ كل شيء.

- انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمْنا فإنك خيرُ الراحمين، وارزقنا فإنك خيرُ الرازقين، واهدنا ونجّنا من القومِ الظالمين، وهب لنا ريحًا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائِنِ رحمتك.

- اللهم احْمِلنا بها حمل الكرامة مع السلامةِ والعافيةِ في الدين والدنيا والآخرة، إِنك على كل شيْءٍ قَدِير، اللهم يسّر لنا أمورنا مع الراحةِ لقلوبِنَا وأبدانِنا، والسلامةِ والعافيةِ في ديننا ودُنْيانا، وكن لنا صاحبًا في سفرِنا، وخليفةً في أهلنا، واطْمِس على وجُوهِ أعدائِنَا وامسخْهُم على مكانتِهم فلا يستطيعون المُضِي ولا المجيء إلينا.

- بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

- أعوذ بكلمات الله التَّامَّات من شرِّ ما خلق.

- لا حول ولا قوَّة إلا بالله العلي العظيم.

- صلّى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلَّم.

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قراءة دعاء حزب البحر

ومن جانبه أوضح عبد الغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر الشريف، في حديثه لـ«هُن»، أن في الدعاء لله سبحانه وتعالى يجب الالتزام بآداب الذكر العامة، وآداب قراءة الأدعية: «في الدعاء لله سبحانه وتعالى يجب الامتثال لآداب الدعاء، وذكر الله سبحانه وتعالى».

لاستجابة الدعاء

من الأدعية لقضاء الحاجة:

- اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله.

- اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته، الذين اخترتهم على علمٍ على العالمين.

- اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها، واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين.

- اللَّهمَّ إنِّي أَسألُك الثباتَ في الأمرِ، وأَسألُك عَزيمةَ الرُّشدِ، وأَسألُك شُكرَ نِعمتِك، وحُسْنَ عِبادتِك، وأَسألُك قَلْبًا سليمًا، ولِسانًا صادِقًا، وأَستغفِرُك لِما تَعلَمُ، وأَسألُك مِن خَيرِ ما تَعلَمُ، وأَعوذُ بك مِن شَرِّ ما تَعلَمُ.

- اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ.