كيف تحمي نفسك من مضاعفات نزلات البرد الخطيرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مع اقتراب موسم البرد، يزداد عدد الأشخاص المصابين بالأمراض المعدية، وفي بعض الحالات، يمكن علاج هذه الأمراض في المنزل، ولكن في حالات أخرى، قد يكون من الضروري طلب المساعدة الطبية فورًا.

ووفقًا لما جاء في صحيفة فيستي. رو، أشار البروفيسور فيكتور كراسنوف رئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة الفولغا للبحوث الطبية، إلى أن الأمراض الناجمة عن عدوى فيروسية تتطور بصورة مختلفة، لذلك يجب في حالات أولا- ارتفاع درجة حرارة الجسم عدة أيام إلى 39 درجة وأكثر.

وثانيا في حالة ظهور مضاعفات بكتيرية أو جفاف الجسم، علاج المريض في المستشفى.

ومن جانبه يضيف الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، يرتفع تركيز البول في حالات جفاف الجسم ويخرج بصعوبة، ما يشكل خطورة على الجسم. لذلك يجب استشارة الطبيب وبالإضافة إلى ذلك مراقبة نسبة الأكسجين بالدم.

ويقول: "يجب الانتباه إلى درجة الحرارة، وكيف تبقى مرتفعة ولا تنخفض. وحتى إذا كانت نسبة تشبع الدم بالأكسجين 92 بالمئة باستمرار، فهذه إشارة خطر بالفعل".

ولكن في الوقت ذاته يجب ألا ننسى أن ارتفاع درجة حرارة الجسم هو رد فعل وقائي للجسم، لذا لا ينبغي خفض درجة الحرارة إلا إذا كانت أعلى من 38.5 درجة.

ووفقا للبروفيسور كراسنوف، لمساعدة الجسم في مكافحة العدوى يجب البقاء في الفراش، ومن الضروري الابتعاد عن مشاهدة التلفاز والأجهزة الأخرى لأنها تفاقم الصداع.

كما يجب الإكثار من شرب السوائل وخاصة المحتوية على البوتاسيوم مغلي المشمش المجفف أو الزبيب، لأنها تساعد على إخراج السموم من الجسم، واتباع تغذية صحية، فمثلا يساعد مرق الدجاج على استعادة القوة لأنه يحتوي على البروتين، ومغذي للجسم.