"آي لاينر الأبيض".. حيلة مكياج بسيطة لتبدين أكثر إشراقًا في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب ا

قلة النوم تجعل العيون تبدو متعبة في الصباح، مما يؤثر على جمالها.

ووفقًا مجلة "Jolie يمكن التغلب على هذه المشكلة باستخدام حيلة مكياج بسيطة، وهي تطبيق الآيلاينر الأبيض. يعمل الآيلاينر الأبيض على تفتيح العيون وإضفاء مظهر مشرق وشبابي عليها، كما أنه يجعل لون العين يبدو أكثر عمقًا وتعبيرًا.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يتم تطبيق الآي لاينر الأبيض كما يلي:

- استخدمي الآي لاينر الأبيض لرسم خط رفيع ودقيق على خط الرموش العلوي.

- افعلي الشيء نفسه على ما يسمى خط الماء، وهو الجلد الموجود بين الرموش والعين الفعلية.

- امسحي الخط قليلاً نحو الزاوية الداخلية للعين.

ولإضفاء مظهر مشرق على العيون المتعبة، ينبغي أيضاً وضع الماسكارا، حيث إن إطالة الرموش ستجعل العيون تبدو أكثر إشراقاً.