زيت يحمي من سرطان الثدي والمعدة.. وباحثون ينصحون باستخدامه في الطهي

القاهرة - سمر حسين - صحة

الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية أكثر ما يهم الشعوب حول العالم، هذا المرض القاتل المتفشي الذي يأكل في الجسد دون رحمة، ليضعك في صراع إما أن تنتصر عليه أو ينتصر عليك، وعلى الرغم من عدم وجود أسباب جوهرية للإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، إلا أن أسس الوقاية والحماية من خلال الابتعاد عن عادات بعينها أو تناول أمورا مُخصصة، قد تأتي ثمارها في كثير من الأحيان.

هذا الزيت يحمي من سرطان الثدي والمعدة.. تعرفي عليه

وتشير العديد من الدراسات إلى بعض الأكلات والزيوت التي من شأنها الوقاية من الإصابة بالأورام السرطانية بفضل مضادات الأكسدة، خاصة إذا تناولتها بالقدر الذي يحدده لك الطبيب.

وتوصل بعض العلماء إلى اعتماد بعض المواد الغذائية، التي يمكن أن تعيق مكوناتها نمو السرطان بفضل نشاطها المضاد للأكسدة، كان من بينها إحدى الدراسات القائمة على تحليل إحصائي لعام 2022، نُشر في مجلة PLoS One، وكشفت عن نوع من الزيوت يقلل من خطر الإصابة بجميع أشكال السرطان بنسبة 31%.

وأوضح الباحثون مدى ارتباط استهلاك زيت الزيتون بقلة الإصابة بأي نوع من أنواع السرطان بنسبة 31%، بسبب تركيبته الاستثنائية الغنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والسكوالين والمركبات الفينولية والخصائص القوية المضادة للأكسدة، التي تؤثر على مسارات الإشارات الحاسمة المرتبطة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي والجهاز الهضمي وسرطان المسالك البولية.

زيت الزيتون يحمي من سرطان الثدي والمعدة

ومن جانبها، نصحت الدكتورة ضحى عبده، أستاذة كيمياء حيوية التغذية، باستخدام زيت الزيتون بدلًا من الزيوت النباتية الضارة، مؤكدة أنه يحمي من الإصابة بالسرطان.

وأكدت «عبده» خلال حديثها لـ«هُن»، أن زيت الزيتون الخام البِكر «من غيرعمليات تبييض ولا استخلاص» له مركبات غنية ومهمة مضاد للأكسدة ومركبات كيماوية لها فوائد صحية تؤثر على أنواع السرطانات المختلفة، وهم الثدي والمعدة.

وأشارت أستاذة كيمياء حيوية التغذية إلى أنه بعد التطبيق على حيوانات التجارب توصل العلماء لهذه النتائج، خاصة إن مضادات الاكسدة الموجودة به تصطدم بالخلايا وتقلل نشاطها».

الجدير بالذكر أنه في عام 2015، توصل بعض الباحثون إلى أن عنصر الأوليوكانثال الموجود في زيت الزيتون البكر يقتل الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة، ناصحين باستخدامه في الطهي بدلًا من الزيوت العادية.