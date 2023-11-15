نصائح لاختيار القماش المناسب لفستان الزفاف.. اعرفي المناسب لجسمك

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعتبر فستان الزفاف أهم شيء تفكر فيه الفتاة مع اقتراب ليلتها المنتظرة، وحتى يصبح فستان زفافك مثاليًا عليك مراعاة بعض الأمور، منها اختيار القماش المناسب للفستان بحيث يكون متناسبا مع المكان الذي تقيمين فيه الزفاف، فإذ كان الفستان من التل الشفاف فإنك تحتاجين إلى مكان يناسب فستانك وكذلك يرتبط الأمر بباقي الأقمشة التي تصممين منها فستانك، بحسب موقع«discount fabrics».

نصائح لاختيار القماش المناسب لفستان زفافك

أهم نصيحة في اختيار قماش فستان الزفاف، هي اختياره بناءً على الموسم والمكان، فإذا كنت ستحتفلين بزفافك في موسم أكثر برودة، فسوف تحتاجين إلى اختيار قماش زفاف أثقل، ومن ناحية أخرى، إذا كان حفل الزفاف الخاص بك خلال الطقس الدافئ، فسوف ترغبين في اختيار قماش خفيف الوزن وقابل للتنفس، أما إذا كان مكان حفل الزفاف الخاص بك رسميًا وكان حفل الزفاف في المساء، فسوف ترغبين في اختيار قماش زفاف أكثر رسمية، وأخيرًا إذا كنت ستحتفلين بزفافك في الهواء الطلق أو أثناء النهار، يمكنك اختيار قماش غير رسمي.

اختيار نوع القماش

يعتبر قماش الأورجانزا من الأقمشة الشفافة وخفيفة الوزن وهو مزيج بين أقمشة الشيفون والتول، ويعد مثاليًا لحفلات الزفاف في المناخات الدافئة، لذلك احرصي على تصميم فستان زفافك من نوعية هذا القماش، وفي الغالب يستخدم في الفساتين ذات الطبقات للحصول على لمسة لامعة، وهو كذلك مناسب الجسم الممتلئ والنحيف على حد سواء.

قماش التول الشهير

تحرص الكثيرات على شراء قماش التول لتصميم فستان الزفاف، فهو من الأقمشة الأكثر شيوعا، لأنه خفيف وشفاف، كما أنه يستخدم كبطانة أو للطرحة أو مع تصاميم الدانتيل، ويتناسب مع مختلف أشكال الأجسام، الرملية والتفاحة والإجاصة لكن على قصيرات القامة الابتعاد عنه.

الحرير المميز

أما قماش الحرير في فساتين الزفاف فهو يتمتع بقدرته على إخفاء عيوب الجسم، لذلك هو مناسب للجميع وخصوصًا للعروس الممتلئة ننصحها باعتماده، فهو ينسدل ولا يلتصق على الجسم، كما أنه يوحي بقامة ممشوقة.

اختاري الأقمشة الناعمة لتصميمات الفساتين البسيطة

وإذا كنت ترغبين في الحصول على فستان أكثر انسيابية مع بنية أقل، فسوف تحتاجين إلى اختيار قماش زفاف ناعم، على سبيل المثال الشيفون شفاف ومثالي للفساتين ذات الأنماط البسيطة.