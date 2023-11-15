التليف الرئوي.. مرض يصعب علاجه ولكن يمكن السيطرة عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

التليف الرئوي هو مرض مزمن يتسبب في تلف أنسجة الرئة، مما يجعل من الصعب على الجسم امتصاص الأكسجين.

هناك العديد من الأسباب المحتملة للتليف الرئوي، بما في ذلك:

عدوى فيروسية (مثل فيروس كورونا)

استنشاق مواد ضارة (مثل دخان السجائر والأسبستوس وغبار الكوارتز)

مواد مسببة للحساسية (مثل الجراثيم الفطرية وفضلات الطيور والغبار الناتج عن ريش الطيور)

صدمة الرئة.

كما تشمل الأسباب أيضاً الإشعاع المؤين المستخدم لعلاج السرطان وبعض أدوية علاج السرطان، بالإضافة إلى بعض الأمراض كأمراض القلب (مثل ما يعرف بفشل القلب الأيسر) والفشل الكلوي المزمن وأمراض النسيج الضام (مثل مرض الساركويد).

الأعراض

وتتمثل أعراض التليف الرئوي في ضيق التنفس وتغير لون الجلد إلى اللون الأزرق بسبب نقص الأكسجين وتضخم الأصابع والأظافر.

ويُشَخَّص التليف الرئوي عن طريق الأشعة السينية والأشعة المقطعية واختبار وظائف الرئة وفحوصات الدم والخزعة (أخذ عينة من نسيج الرئة).

ويُعَالَج التليف الرئوي من خلال علاج المرض الأساسي وتجنب عوامل الخطورة، بالإضافة إلى الأدوية المثبطة للالتهابات والأدوية، التي تمنع تكوين النسيج الضام.