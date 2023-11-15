5 أعراض خطيرة تكشف ضعف عضلة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ضعف عضلة القلب يعني أنها لا تحصل على ما يكفي من الدم (الذي يحتوي على الأكسجين والمواد المغذية) للعمل كما ينبغي.

وإذا كان هذا النقص في الدم من الشرايين التاجية شديدا أو استمر لأكثر من بضع دقائق، فقد يؤدي ذلك إلى تلف عضلة القلب، ومن ثم الإصابة بالنوبة القلبية.

وأوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر عبر حسابه بمنصة "إكس" تويتر سابقا، أكثر الأسباب الشائعة في العالم لضعف عضلة القلب.

وقال استشاري أمراض القلب: "من أهم أسباب ضعف عضلة القلب الشائعة هو ارتفاع ضغط الدم".

الأعراض، وفقا لموقع "clevelandclinic":

عدم الراحة في الصدر.

الضيق.

الضغط.

الألم.

حرقة الصدر.

الخدر.

الامتلاء.

الأسباب الأخرى لضعف عضلة القلب:

مرض الشريان التاجي:

هو تراكم اللويحات والكوليسترول داخل الشرايين التاجية، والتي تزود عضلة القلب بالدم، ويؤدي ذلك إلى تضييق الشريان لدرجة أن الدم الغني بالأكسجين الذي يحتاجه قلبك لا يمكنه المرور وتصبح عضلة قلبك متعطشة للأكسجين، وهذا يسبب الضعف والذبحة الصدرية والنوبات القلبية القاتلة.

الجلطة الدموية:

عندما تتفكك اللويحات التي تتكون في الشريان التاجي الضيق، وعندما تستقر جلطة دموية في الشريان التاجي الضيق بالفعل، تسبب انسداد (تجلط الدم).

تشنج الشريان التاجي:

يحدث عندما يتشنج الشريان التاجي، ما يقلل مؤقتا أو يقطع إمدادات الدم إلى قلبك.

تشريح الشريان التاجي:

يمكن لهذه الحالة النادرة أن تمنع الدم من الوصول إلى قلبك.

ومن المرجح أن يحدث ضعف عضلة القلب عندما يحتاج قلبك إلى المزيد من الأكسجين والمواد المغذية أكثر مما يحصل عليه، ويحدث ذلك عندما لا يستطيع قلبك مواكبة طلب جسمك المتزايد على الدم.

ويحتاج جسمك إلى المزيد من الدم عند:

النشاط وممارسة الرياضة.

تناول الطعام.

الإرهاق.

البرد.

-طرق الوقاية:

الأدوية:

تناول أسبرين الأطفال كل يوم لمنع الإصابة بنوبة قلبية، حيث يمكن للأشخاص الذين لا يستطيعون تناول الأسبرين تناول كلوبيدوجريل أو حاصرات بيتا أو أدوية خفض الكوليسترول أو مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.

تغيير نمط الحياة:

الحصول على علاج لمرض السكري.

تناول علاج ارتفاع ضغط الدم.

علاج ارتفاع الكوليسترول في الدم.

ممارسة الرياضة لمدة 30 إلى 60 دقيقة في معظم الأيام.

تناول كميات أقل من الدهون والكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

الابتعاد عن استخدام منتجات التبغ.

الفئات الأكثر عرضة:

مرضى ارتفاع ضغط الدم.

المصابين بارتفاع الكوليسترول في الدم.

مرضى داء السكري.

وجود تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كثرة استخدام منتجات التبغ.