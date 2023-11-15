تجاهلها قبل وفاته.. أعراض عادية ظهرت على رجل كشفت إصابته بسرطان الأمعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة مأساوية توفي رجل يدعى "شون لوغران" من رونكورن بإنجلترا، في منزله.

وأمضى الأب لطفلين والبالغ من العمر 42 عاما السنوات الثلاث الأخيرة من حياته في محاربة السرطان، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وبعد تشخيص إصابته بسرطان الأمعاء خضع لجولات متعددة من العلاج في مركز كلاتربريدج للسرطان في ليفربول ومستشفى جلان كلويد في ويلز.

لكن لسوء الحظ انتشر السرطان إلى كبده وبطنه، وتلقى هذه الأخبار المدمرة أثناء تواجده مع زوجته وتدعى "جيني".

وفي الشهر التالي قيل له أنه مصاب بورم في المخ وأُزِيل.

وعلى الرغم من كل هذه المحن الصحية، قالت شقيقة شون وتدعى "سيوبان"، إنه كان يستجيب بشكل جيد للعلاج وأحيل لإجراء عملية جراحية في كبده قبل أسابيع من وفاته.

وتابعت البالغة من العمر 35 عاما: "كان دائما يعاني من آلام في رأسه، وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها المستشفى توفي أخي وترك وراءه زوجته جيني البالغة من العمر 38 عاما وأطفاله جريس 9 أعوام وأوليفر 6 ".