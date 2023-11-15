علامات تحذيرية يكشفها جسمك تدل على نقص الكالسيوم.. خطر على صحتك في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

نقص الكالسيوم هو حالة تؤثر في البالغين إلى حد بعيد ويمكن أن يؤدي نقصه إلى مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك هشاشة العظام، وآلام العظام، وتشنجات العضلات، ومشاكل القلب، وارتفاع ضغط الدم.

أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث سعيد شلبي يقول لمصراوي إن الكالسيوم معدن أساسي لصحة الجسم، ويؤدي دورًا مهمًا في العديد من الوظائف، بما في ذلك

بناء وإصلاح العظام والأسنان

انقباض العضلات

نقل النبضات العصبية

تُخثر الدم

وأشار إلى أنه يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك:

هشاشة العظام

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم على المدى الطويل إلى هشاشة العظام، وهي حالة تضعف العظام وتجعلها أكثر عرضة للكسر.

مشاكل في القلب

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى مشاكل في القلب، مثل عدم انتظام ضربات القلب.

تشنجات العضلات

تُعد تشنجات العضلات أيضًا من علامات نقص الكالسيوم الشائعة. يمكن أن تحدث التشنجات في أي عضلة في الجسم، ولكنها غالبًا ما تحدث في الساقين أو القدمين.

ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى ارتفاع ضغط الدم.

نصائح طبية

إذا كنت تعاني أي من هذه العلامات، فمن المهم استشارة الطبيب المختص يمكن أن يساعدك الطبيب في تحديد ما إذا كنت تعاني نقص الكالسيوم، وتقديم توصيات لزيادة تناولك للكالسيوم