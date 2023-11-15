هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البصل.. 4 تأثيرات تحدث لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

البصل من الخضروات الشائعة في جميع أنحاء العالم، ويستخدم في العديد من الأطباق المختلفة والشهية ولكن هل تعلم أن للبصل فوائد صحية عديدة قد لا تكون على دراية كافية بها؟

في هذًا المقال سنلقي نظرة على 4 فوائد مهمة للبصل، بما في ذلك قدرته على تقليل نزلات البرد وفقا لما قال استشاري التغذية العلاجية حازم علي لـ"الخليج 365".

تقوية الجهاز المناعي

يحتوي البصل على مركبات كبريتية تعزز نشاط الجهاز المناعي، مما يساعد على تقليل فرص الإصابة بنزلات البرد.

تخفيف الالتهابات

يحتوي البصل على مضادات الأكسدة والمواد القوية التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، مما يسهم في تخفيف أعراض نزلات البرد.

تحسين الجهاز التنفسي

يعتبر البصل مضادًا طبيعيًا للبكتيريا والفيروسات، وبذلك يسهم في تحسين صحة الجهاز التنفسي والوقاية من الأمراض التنفسية.

تنظيم مستويات السكر في الدم

بفضل احتوائه على مركبات طبيعية، يساهم البصل في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يعزز الصحة العامة ويقلل من التوتر الناتج عن تقلبات مستويات السكر.