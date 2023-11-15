أب يحبس ابنته الصغيرة في السيارة لمدة 5 ساعات- والسبب مفاجأة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت امرأة مطلقة تدعى "تشاو" عن هوس زوجها بالجري، لدرجة أنه ذات مرة ترك ابنتهما البالغة من العمر 5 سنوات محبوسة في السيارة لساعات حتى يتمكن من المشاركة في سباق الماراثون.

وقالت التي تعيش في مقاطعة هونان جنوب الصين خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن هوس زوجها السابق بالجري أدى إلى به تدمير أسرتها".

وعلى الرغم من أنه لم يعترف أبدًا بأنه مهووس بالجري، إلا أن تشاو كشفت أن الركض كان دائمًا من ضمن أولويته، وفقا لموقع "odditycentral".

في البداية شجعته على الجري حفاظًا على صحته، لكن بمرور الوقت أدى ذلك إلى حدوث مشكلة بينهما وبالتالي الطلاق.

وكتبت تشاو في منشورها أن زوجها السابق ترك ابنتهما البالغة من العمر 5 سنوات بمفردها في السيارة لعدة ساعات، حتى يتمكن من الجري.

ولم تلاحظ المرأة ذلك بنفسها، لكن ابنتها أخبرتها بكل شيء فيما بعد ويبدو أن الأب اشترى وجبة الإفطار لابنتها وأعطاها هاتفه وحبسها في السيارة، وذهب للركض في ماراثون.

واعترف الأب ويدعى "بينغ" بترك ابنته بمفردها في السيارة حتى يتمكن من الجري في الماراثون، ومع ذلك، ولكن ركض لمسافة قصيرة قبل أن يعود إلى الفتاة.

وقالت بينغ: "ركضت مسافة 1.5 كيلومتر فقط ثم عدت إلى السيارة ووجدتها نائمة، وكنت سابقا قد أخبرت والدتها أنها إذا لم تعجبها الطريقة التي أربي بها ابنتي فيمكن أن تأخذها معها بعيداً".