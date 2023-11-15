نصائح للتغلب على ملل المذاكرة لأطفالك قبل امتحانات الشهر.. هتستفادي أنتي وأولادك

القاهرة - سمر حسين - ماما

تزامنًا مع ماراثون الامتحانات الشهرية، عبرت بعض الأمهات عن رغبتهن في عدم المذاكرة لأطفالهن، خاصة أنهن أُهلكن في المذاكرة لذاتهن خلال المراحل الدراسية المختلفة، لذا من الصعب عليهن، تكرار نفس الرحلة مرة أخرى مع أولادهن، ورفعن شعار «مش عايزة أذاكر لأولادي، أنا ذاكرت لنفسي بالعافية»، مع ما إعلان مديريات التربية والتعليم، جدول امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات بالمدارس الحكومية.

معاناة أمهات مع الامتحانات.. «مش عايزة أذاكر لأولادي»

اعتُمد المخطط الزمني للامتحانات، من قبل مديريات التربية والتعليم، فيما تُرك تحديد أيام الامتحانات لكل إدارة تعليمية، ومن جهتها عبرت حنان حسين، الشابة الثلاثينية، لـ«هُن»، عن أنها كثيرًا ما كانت تريد أنّ تنتهي مراحلها الدراسية حتى لا تذاكر مرة أخرى: «لقيت نفسي قدام مذاكرة وشيتات وسبلايز اتفاجئت، لأني ما صدقت خلصت».

«مش عايزة أذاكر لأولادي ذاكرت لنفسي بالعافية، بجد حقيقة بحاول أقعد مع ابني نشوف الحلول للقسمة المطولة كنت نفسي جدًا أخلص عشان مرجعش تاني ليها»، بحسب كريمة بهنان، إحدى الأمهات، بينما قالت جيلان دياب، إن المناهج التي تجد نفسها أمامها تتفاجئ بها، وهي لا تريد أن ترجع للمذاكرة مرة أخرى.

كيف تتغلب الأمهات على السلبية تجاه المذاكرة؟

يوضح جمال فرويز، أخصائي الإرشاد الأسري والصحة النفسية، لـ«هُن»، بعد النقاط على الأم أن تضعها نصب أعينها، للتغلب على شعور بالسلبية تجاه المذاكرة، من خلال التالي:

- تأكيد الأم لنفسها بأن المذاكرة تفيدها وتفيد طفلها.

- تناول المشروبات والأطعمة المحببة لديها أثناء المذاكرة.

- تذكير الذات بأن المذاكرة لتحصيل المعلومات لها.

- توفير بيئة مناسبة للأم والطفل أثناء مذاكرة الدروس: «حب الأمهات للمذاكرة يجب أن يأتي من إقناعها أن ذلك في مصلحة أبنائها، كما إنه إنعاش للذاكرة لمراجعة المعلومات مرة أخرى».

نصائح لتشجيع ذاتك وطفلك على المذاكرة

قدم «فرويز»، عدد من النصائح لتشجيع الطفل والأم على المذاكرة:

- ضعي جدول مناسب لمذاكرة المواد الدراسية.

- ضعي فترات راحة بين كل مادة وأخرى.

- يفضل البدء بمذاكرة مادة صعبة ثم سهلة، لكى يستطيع الطفل مذاكرتها خلال فترة زمنية.

- تحديد مكان مناسب يجب تنظيم مكان مناسب للمذاكرة سواء في حجرته أو في غرفة المعيشة.

- يجب أن تتمتع بالهدوء مع توفر مكتب خاص للطفل، كما يجب أن يبتعد المكان عن الأماكن الصاخبة والسرير.

- التحفيز المستمر للطفل سواء بالدعم المادي عن طريق المكافآت أو عن طريق عبارات المدح والثناء المستمر، يزيد من طاقة الطفل.

- استخدام طرق تعليم مناسبة للطفل استخدام وسائل وطرق تعليم مناسبة وحديثة وحسب نمط كل طفل ومستوى ذكائه وشخصيته.

- قراءة قصص النجاح التي تجعل الطفل في حالة من للتقدم كما يحتذى بأحدهم كمثل أعلى له.

- الاهتمام بالإجازة الإهتمام بقضاء عطلة نهاية الأسبوع خارج المنزل والخروج إلى أماكن ترفيهيه.

مخطط امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية المخطط الزمني وضوابط أسئلة امتحانات شهر نوفمبر في المحافظات:

- يعقد امتحان الشهر لصفوف النقل علي مستوي المدرسة.

- وضع جدول امتحان الشهر من قبل الإدارة التعليمية.

- وضع أسئلة امتحان الشهر من خلال التوجيه بالإدارة التعليمية.

- عقد الامتحان أثناء اليوم الدراسي جزء من الحصة.

- يجب أن تتضمن أسئلة امتحانات الشهر جزئيات قصيرة.

- يتم تصحيح امتحانات الشهر بالمدرسة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية.

- تخصيص 10% من درجات المادة لاختبار الشهر.