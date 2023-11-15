9 حقائق مدهشة عن أهرامات الجيزة.. ربما تعرفها لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتيح زيارة الأهرامات في الجيزة استكشاف تقنيات البناء الرائعة التي تعرض المهارات الهندسية المتقدمة للمصريين القدماء.

واستعرض موقع timesofindia 9 حقائق مدهشة عن أهرامات الجيزة

الموقع الجغرافي

تمتد من الطرف الشمالي الشرقي مع هرم خوفو الأكبر إلى هرم خفرع، وهرم منقرع الأصغر في الجنوب الشرقي، وتظهر الزوايا الجنوبية الشرقية كلها محاذاة قطرية.

محاذاة مع النجوم

تم محاذاة الأهرامات بدقة مع الأجرام السماوية، والتي كانت بمثابة شهادة على المعرفة الفلكية والمعتقدات الروحية للمصريين.

الهيروغليفية الغامضة

تتميز الأهرامات بالكتابة الهيروغليفية الغامضة التي توفر نظرة ثاقبة للممارسات والمعتقدات الدينية المصرية القديمة.

الغرف والممرات السرية

استكشاف الغرف السرية والممرات المعقدة داخل الأهرامات، والتي تتيح للزوار فرصة استكشاف أغراضها المتعددة الأوجه، بما في ذلك طقوس الدفن وأهميتها الرمزية.

رمزية أبو الهول

فهم الأهمية الرمزية لأبو الهول الذي يقف كحارس أمام الأهرامات، واستكشاف دوره في الأساطير والثقافة المصرية القديمة.

أهمية فلكية

إن ارتباط الأهرامات بالأحداث الشمسية والقمرية يسلط الضوء على المعرفة الفلكية العميقة للمصريين القدماء.

الأسرار التي لم تحل

تعمق في الألغاز الدائمة المحيطة بالأهرامات، مثل طرق بناء الحجارة الضخمة ونقل المواد، والمزيد.

تسلق الأهرامات الكبرى محظور

يعد تسلق الهرم الأكبر خوفو نشاطًا شائعًا ولكنه محظور، مما يؤدي إلى اعتقالات أو احتجازات.

2.3 مليون قطعة من الحجر الجيري

تطلب بناء هرم خوفو الأكبر 2.3 مليون كتلة من الحجر الجيري، وتم الانتهاء منه في أكثر من 23 عامًا، وتطلب البناء وضع ما يقدر بـ 12 حجرًا في المتوسط كل ساعة.