بعد تحليقها 90 دقيقة في الجو.. حصان هارب يثير فوضى على متن طائرة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران أتلانتا الأيسلندية إلى العودة من رحلتها بعد أن أثار حصان فوضى على متنها.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، غادرت الرحلة مطار جون إف كينيدي الدولي بنيويورك متوجهة إلى بلجيكا، وحلقت في الجو لمدة 90 دقيقة، لكن حصانا خرج عن السيطرة واضطر الطيار إلى إجراء مكالمة لمراقبة الحركة الجوية.

وأكد الطيار أن حصانًا هرب من عنبر الشحن وأنهم بحاجة للعودة إلى مطار جون كنيدي.

وقال الطيار: "نحن طائرة شحن وعلى متنها حيوان حي، حصان، وتمكن من الهروب من مربطه، ليست هناك مشكلة في الطيران، ولكننا بحاجة إلى العودة إلى نيويورك لأننا لا نستطيع إعادة تأمين الحصان".

وطلب الطيار من طبيب بيطري أن يكون حاضرا في مطار جون كنيدي عند وصول الطائرة.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف تمكن الحصان من الهروب لكنه ظل غير مقيد حتى هبطت الطائرة في مطار جون كنيدي.

وأقلعت الرحلة مرة أخرى بعد بضع ساعات وهبطت بنجاح في لييج ولم تصدر شركة طيران أتلانتا الآيسلندية، التابع لها الرحلة، أي بيان رسمي حول الحادث.