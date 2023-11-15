كيف أصبحت ملامح «علي أشجان» طفل «كلمني شكرا» بعد 13 سنة؟.. ظهر في «ورق التوت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من 13 عامًا مرت على الفيلم الشهير «كلمني شكرًا»، ورغم ذلك ظلت أحداثه عالقة في أذهان الجماهير، أو بالأحرى حواره الذي تحول فيما بعد لمادة غنية لصناعة الكوميكس الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فالعمل ضم عدد من النجوم والنجمات لا يمكن نسيان أدوارهم حتى الطفل بطل الأحداث الذي عُرف بـ«على أشجان» ما يزال الجمهور يتذكره.

محمد أشرف، بطل دور «علي أشجان» الذي حصل على عديد من الأدوار المميزة منذ عقده الأول، تحديدًا وهو في الـ10 من عمره بسبب موهبته وذكائه الفني، إذ شارك في فيلم «إبراهيم الأبيض»، وتفوق واشتهر بدوره في «كلمني شكرا»، بالإضافة إلى «زيزو» في مسلسل «شارع عبدالعزيز».

أعمال شارك فيها محمد أشرف

قبل ظهوره على الشاشات، قدم الفنان محمد أشرف، في طفولته، عدة عروض مسرحية بالمدرسة قبل ترشيحه لفيلم «إبراهيم الأبيض»، حتى الانتقال لتجارب الأداء «الأوديشن» والمشاركة في فيلم «كلمني شكرًا»، ثم عدة أعمال كانت على رأسها فيلم «كف قمر» ومسلسلي «اسم مؤقت» و«الجماعة»، قبل أن يعود مجددًا للتألق في شبابه اليوم عبر مسلسل «ورق التوت».

مصير «علي أشجان» طفل «كلمني شكرًا»

اليوم أصبح محمد أشرف صاحب الـ25 عامًا، شابًا ما يزال يهوى التمثيل ويحاول بكل ما لديه من طاقة، فرض نفسه وموهبته على الساحة الفنية، بعدما تخرج في الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، ودرس السينما، ليعود صاحب دور «علي أشجان» مُجددًا بعد مرور 13 عاما، في مسلسل «ورق التوت» اليوم.

في إطار دراما متشابكة مع معالجة بعض القضايا الحساسة كالختان والعنف الأسري، وتحديد النسل والاضطراب النفسي والتنمر والمشكلات الطبقية، لفت محمد أشرف الأنظار كعادته بدوره في «ورق التوت»، لتعود صورته القديمة وهو طفل تضج بمواقع التواصل الاجتماعي مُجددًا، ويبدأ الرواد بالمقارنة بين ملامحه قديمًا في العمل، وما هو عليه اليوم.

وعلى الفور بدأ كثيرون يعلقون على ملامح الفنان التي لم تختلف كثيرًا عن ملامح طفولته، إذ بدأ العديد يدون: «ومثل في شارع عبدالعزيز لسه بنفس الملامح»، و«ملامحه متغيرتش»، و«علي توشكا رجع من تاني».

الجدير بالذكر إن محمد أشرف ظهر في مسلسل «الرحلة» عام 2018، ومن بعده مسلسل «ليالينا»، وفقًا لحديث سابق له في «الوطن».