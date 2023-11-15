ماغي فرح: 4 أبراج فلكية تتغير حياتها ومفاجآت وكوراث بأنتظار هؤلاء خلال عام 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حلت خبيرة الأبراج وعلم الأرقام والفلك ماغي فرح ضيفة على برنامج "بودكاست عالجديد" مع الإعلامي ريكاردو الشيدياق، وتحدثت عن أبرز التطورات السياسية في المنطقة بالإضافة إلى توقعاتها الفترة المقبلة.

وقالت ماغي: "عام 2025 عصر جديد ومختلف جدا والعالم سيتغير بشكل غير عادي مع التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي".

وتابعت: "أمر جديد سيحدث في العالم وانتفاضات من بعض الشعوب وسقوط بعض السلطات المتحكمة في العالم".

وأوضحت: "هناك 4 أبراج فلكية ستتأثر خلال عام 2024 هما الثور والأسد والعقرب والدلو".

وأضافت: "سيحدث لمواليد هذه الأبراج تغييرات وانقلابات في حياتهم".

وأشارت: "هناك 4 أبراج فلكية تشعر بالسعادة والراحة خلال عام 2024 وهما الجدي والميزان والحمل والسرطان".

ولفتت خبيرة الأبراج: "سنة 2024 مليئة بالتحديات لمواليد برج الأسد والدلو، لكن في نهاية الأمر سينتصرون".

واستكملت: "أحوال برج العذراء ستكون جيدة في عام 2024 ولن يتأثروا بـأي تغييرات".