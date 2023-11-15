أعراض حمى الضنك عند الأطفال.. طريقة واحدة لحمايتهم

القاهرة - سمر حسين - صحة

حمى الضنك، مرض ينقله البعوض ويكون أشد فتكًا بالصغار، يظهر مع بداية التغيرات المناخية وتبدأ فصول السنة التي تهيئ له بيئة مناسبة لمهاجمة فرائسه، وبحسب حديث الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«هُن»، فإن تأثير المرض على الأطفال يكون أكبر ويتسبب في حدوث نزيف داخلي، لافتات إلى أن هناك طريقة واحدة لحماية الأطفال منه.

هل تصيب حمى الضنك الأطفال؟

وخلال حديثه لـ«هن» قال الدكتور مجدي بدران، إن حمى الضنك النزفية تصيب الأطفال، وتكون أكثر شدة من حمى الضنك في البالغين، وهي شائعة الحدوث في المناطق المدارية وشبه الاستوائية حول العالم، وتظهر بسبب تغير المناخ وظهور البعوض الذي يحمل الفيروس.

وأضاف «بدران» أن الأعراض تتشابه مع أعراض نزلات البرد والإنفلونزا الصيفية والنزلات المعوية، ولا يوجد لقاح فعال لها، كما أنها عدوى فيروسية ينقلها البعوض وتصيب حوالى100 مليون حالة، وتسبب حوالى 20 ألف حالة وفاة في كل العالم سنويا، وعلى الرغم من أن الوضع مطمئن حتى الآن، لكن على الأمهات توخي الحذر، ومراقبة الأعراض التي تبدأ بشكل مفاجئ عادة، مسببة الحمى القشعريرة والصداع الشديد والألم عند تحريك العينين، والتعب الشديد وآلام شديدة، مع تورم العقد اللمفاوية، وقد يظهر الطفح الجلدي الذي يُحمر الوجه لفترة وجيزة.

وخطورة حمى الضنك على الأطفال تكمن في تأخر الأمهات على الذهاب للمستشفى، لأنه عندما يصاب الطفل بحمى الضنك يعاني في المراحل المبكرة بالحمى فقط، لكن عندما يصاب البالغين بحمى الضنك، فإن المضاعفات الشائعة هي النزف نتيجة نقص الصفائح الدموية، بينما المضاعفات الشائعة عند الأطفال هي الصدمة، وبسبب الصدمة، يتعرض الطفل لخطر فشل الأعضاء مما يؤدي إلى الوفاة، كما أن تأخر علاج الطفل المصاب بحمى الضنك يعرضه لخطر النزيف المعوي.

طريقة واحدة لحماية الأطفال

قال عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن هناك طريقة واحدة لحماية الأطفال من حمى الضنك، وهي عدم تعرضهم للدغات البعوض: «الوقاية من لدغات البعوض والسيطرة على أعداده في البيت من الطرق الأساسية لمنع انتشار حمى الضنك فى المناطق الموبؤة»، وبالنسبة للبالغين عليهم اتباع النصائح التالية:

- العيش فى أماكن مكيفة، وغلق النوافذ.

- ارتداء ملابس واقية بأكمام طويلة وسراويل طويلة وجوارب وأحذية.

- استخدام مواد طاردة للبعوض.

- استخدام الستائر والناموسيات.

- إزالة الماء الراكد حول البيوت وردم البرك والمستنقعات، وتنظيف الحاويات مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

- تغطية حاويات الماء.