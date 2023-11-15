سيدة لم تكتشف المرض لأشهر.. أعراض الإصابة بهذا النوع الخطير من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لم تكتشف امرأة معاناتها من السرطان لعدة أشهر لأنها عانت من أعراض غير شائعة للغاية للمرض.

وكانت المرأة البالغة من العمر 54 عامًا تعاني من سعال مزمن لمدة ستة أشهر قبل أن يتم تشخيص إصابتها أخيرًا بورم في الغدة الدرقية، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وخضعت المرأة للعديد من الفحوصات قبل أن يكتشف الأطباء أنها مصابة بتضخم الغدة الدرقية، ما دفعهم إلى أخذ خزعة من الغدة وقادهم في نهاية المطاف إلى تشخيص إصابتها بسرطان الغدة الدرقية الحليمي .

ولم يتم التعرف على المرأة، التي كانت تعاني أيضًا من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، في مراجعة حالتها، التي نُشرت في المجلة الأمريكية لتقارير الحالة.

وكتب الأطباء أن نفث الدم - سعال الدم - هو "عرض غير شائع لسرطان الغدة الدرقية الحليمي في أماكن الرعاية الأولية ويتطلب مؤشرًا مرتفعًا للشك وتقييمًا شاملاً للوصول إلى التشخيص النهائي".

وهو موجود عادة في المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي .

ولم تكن المرأة تعاني من الحمى أو ضيق التنفس أو أعراض أخرى، ولم يكن لديها تاريخ من التعرض للإشعاع - وهو عامل خطر للإصابة بسرطان الغدة الدرقية - ولم يكن لديها أقارب مصابون بسرطان الغدة الدرقية.

كما لم يجد الأطباء تورمًا أو كتلًا في الرقبة، وبعد فحصها، وجد الأطباء أن الغدة الدرقية تعمل بشكل طبيعي، كما أنها لم تكن تعاني من صعوبة في التنفس.

ولم تجد الاختبارات الإضافية أي شيء مهم، ولم تكن هناك أي علامات للعدوى وأظهرت جميع اختبارات الدم نتائج طبيعية. كان اختبار وظيفة الغدة الدرقية، وهو سلسلة من الاختبارات المستخدمة للتحقق من وظيفة الغدة الدرقية، طبيعيًا.

وفي النهاية، أجرى الأطباء فحصًا بالأشعة المقطعية للمنطقة الواقعة بين بطنها وقاعدة الرقبة للتحقيق في سبب السعال الدموي.

وكشفت الصور أن الجانب الأيسر من الغدة الدرقية كان متضخمًا وكان به كتلة، وهي عبارة عن بقع صغيرة من الكالسيوم في العقيدات، وهي سمة بارزة من السرطان.

ولوحظ أيضًا أن الغدة الدرقية لديها تضغط جزئيًا على القصبة الهوائية أو القصبة الهوائية.

ودفع ذلك الأطباء إلى إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية، والذي كشف عن المزيد من العقيدات، مما دفع فريقها الطبي إلى إجراء خزعة من الكتل.

وعندما كشفت اختبارات إضافية أن الكتل سرطانية، تمت إزالة الغدة الدرقية بالكامل للمرأة بسبب حجم الورم الكبير والاشتباه في انتشار السرطان إلى المناطق المحيطة محليًا.

وبعد الجراحة، تلقت المريضة العلاج باليود المشع، والذي يستخدم لتدمير أي أنسجة الغدة الدرقية المتبقية بعد الجراحة، يتم تناول علاج RAI عبر كبسولة عن طريق الفم وفي معظم الحالات لا يحتاج المرضى إلى دخول المستشفى.

وذكرت بعض الأبحاث أن سرطان الغدة الدرقية هو "أحد الأسباب النادرة" للسعال الدموي ويعتقد الأطباء في هذه الحالة أن سببه هو غزو الغدة الدرقية للقصبة الهوائية.

الغدة الدرقية هي غدة موجودة في الجزء الأمامي من الرقبة مسؤولة عن إنتاج الهرمونات التي تتحكم في طريقة استخدام الجسم للطاقة.

تؤثر الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية على كل عضو في الجسم تقريبًا وتتحكم في العديد من وظائف الجسم الأكثر أهمية.

قد لا يسبب سرطان الغدة الدرقية أي أعراض في البداية ولكن مع نمو السرطان يمكن أن يسبب تورم الرقبة وتغيرات الصوت وصعوبة البلع وعقدة يمكن الشعور بها من خلال الجلد على الرقبة وألم في الرقبة والحلق.

وهناك عدة أنواع من سرطان الغدة الدرقية وأكثرها شيوعًا هو سرطان الغدة الدرقية الحليمي، يمكن أن يحدث في أي عمر ولكن غالبًا ما يظهر عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 50 عامًا.

النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بسرطان الغدة الدرقية، حيث يعتقد الخبراء أنه قد يكون مرتبطًا بهرمون الاستروجين، الموجود بمستويات أعلى لدى الإناث، يعد التعرض للإشعاع والظروف الوراثية الموروثة من عوامل الخطر أيضًا.

يشمل علاج سرطان الغدة الدرقية الحليمي إزالة جزء من الغدة الدرقية أو كلها، والعلاج باليود المشع، والعلاج الهرموني، والعلاج الإشعاعي الخارجي.

وتقدر جمعية السرطان الأمريكية أنه سيكون هناك حوالي 43720 حالة جديدة من السرطان هذا العام وحوالي 2120 حالة وفاة.

يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لسرطان الغدة الدرقية الحليمي الذي انتشر خارج الغدة الدرقية إلى الهياكل المجاورة 99 بالمائة، ولكنه يختلف حسب عمر المريض وصحته العامة.

أعراض سرطان الغدة الدرقية

كتلة غير مؤلمة أو تورم في الجزء الأمامي من الرقبة - على الرغم من أن 1 من كل 20 كتلة في الرقبة تكون سرطانية

تورم الغدد في الرقبة

بحة فيي الصوت غير مبررة لا تتحسن بعد بضعة أسابيع

التهاب في الحلق لا يتحسن

صعوبة في البلع