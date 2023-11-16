كيف تؤثر أمراض القلب على ممارسة العلاقة الحميمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمكن أن تؤثر أمراض القلب على الحياة الجنسية للأشخاص المصابين بها، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية، وصعوبة الانتصاب، وسرعة القذف، ومشاكل أخرى.

أوضح الدكتور كريستوف فالد أن ممارسة العلاقة الحميمة تعمل على تدريب الجهاز القلبي الوعائي، فضلا عن أنها تساعد على إفراز هرمونات السعادة، مما يعد مفيدا للحالة النفسية.

وأضاف طبيب القلب الألماني أنه يمكن لمريض القلب ممارسة العلاقة الحميمة بشرط تناول الأدوية بانتظام مع مراعاة ممارسة العلاقة الحميمة باعتدال ودون أن يثقل كاهله؛ نظرا لأن ممارسة العلاقة الحميمة تعد عملية شاقة وتشكل عبئا كبيرا على الجهاز القلبي الوعائي؛ حيث إنها تؤدي على سبيل المثال إلى ارتفاع ضغط الدم.

لذا شدد طبيب القلب الألماني على ضرورة الانتباه إلى العلامات التحذيرية، التي تشير إلى تعرض الجهاز القلبي للوعائي للإرهاق، والمتمثلة في ضيق التنفس الشديد والشعور بضغط على الصدر وخفقان القلب وعدم انتظام ضربات القلب.