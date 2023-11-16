الامارات | لحظات عصيبة.. طائر يشعل النيران في طائرة فوق البرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 نوفمبر 2023

اشتعلت النيران في محرك طائرة إيرباص A321 أثناء تحليقها فوق البرازيل، وذلك بعد اصطدامها بطائر، مما أثار فزع الركاب خلال الرحلة، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت صحيفة «نيويورك بوست». أن الطائرة التابعة لشركة «لاتام إيرلاينز»، ومقرها تشيلي، أقلعت من سلفادور في رحلة مدتها ثلاث ساعات إلى ساو باولو، الأحد، وبشكل مفاجئ اصطدم طائر بجناحها الأيمن،



ويُظهر مقطع فيديو متداول من داخل الطائرة، اندلاع شرارة من المحرك، فيما سارع الطيار إلى الهبوط الاضطراري في مطار سلفادور ديبوتادو لويس إدواردو ماجالهايس الدولي.

وبعد أن نجح في الهبوط بأمان، زاد اشتعال النيران في المحرك. فيما عبر الركاب عن امتنانهم لطاقم الطائرة بالتصفيق لهم.

وجاء في بيان للشركة: «نؤكد أننا نتخذ كافة الإجراءات الفنية والتشغيلية لضمان رحلة آمنة للجميع». وأشارت إلى أنها تقوم بالتحقيق حول السلامة الجوية في هذه الواقعة.