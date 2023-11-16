حيل تنظيف المنزل في الشتاء.. الجوارب القديمة لتنظيف الستائر والليمون لشحوم الفرن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع اقتراب فصل الشتاء، تعاني معظم السيدات عندما تبدأ في تنظيف المنزل من مشكلة إزالة البقع والأتربة من مختلف الأماكن في البيت، لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية، أفضل الطرق للتنظيف بطريقة سريعة وبسيطة، وذلك بحسب ما نشره موقع «هوس كيبنج».

طرق مختلفة لتنظيف الأماكن بالمنزل بسهولة

تواجه معظم ربات البيوت صعو ية في تنظيف بعض الأماكن بالبيت، وفيما يلي نذكر طرق التخلص من الأتربة والغبار من مختلف الأماكن في المنزل:

1- لتنظيف الدش

في حالة رغبت ربة المنزل في تنظيف الدش، يمكنها استخدام كريم الحلاقة في حالة عدم الحاجة إليها، وذلك للتخلص سريعا من بقع الماء والأوساخ من زجاج المتواجد على الدش.

2- طريقة إزالة الروائح الكريهة من صناديق القمامة

غالبا ما تواجه السيدات مشكلة الروائح الكريهة المنبعثة من سلة المهملات، ويمكنها في تلك الحالة استخدام الليمون وتقطيعه إلى أرباع، ثم وضعه على الأماكن القريبة من الرائحة المزعجة.

3- طرق تنظيف حوض المطبخ بسهولة

ينصح باتباع الخطوات التالية للتخلص من الرواسب في حوض المطبخ:

- مزج كوب واحد من الخل ونصف كوب من صودا الخبز مع الماء الساخن وسكبه في الحوض الفارغ.

- بعد الانتهاء من الخطوة السابقة، يتم ترك الماء الساخن لمدة تترواح من 5 إلى 10 دقائق.

- بعد ذلك يجب غسل المكان بالماء البارد، وستلاحظين نظافته بشكل كبير.

4- لتنظيف الميكروويف:

بعد طهي العديد من الأطعمة في الميكروويف، تتكون الكثير من الرواسب، منها الزيوت والشحوم، وفيما يلي طرق لإزالة ذلك تماما:

- استخدمي الزيوت العطرية، من خلال إضافة ما يقرب من 15 قطرة من زيت الليمون العطري إلى كوب ونصف من الماء في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف.

- ضعي المزيج في الميكروويف على حرارة عالية لمدة خمس إلى 10 دقائق.

- ستتبخر الرواسب والشحوم من الداخل والخارج، وبعد الانتهاء امسحيها بإسفنجة.

4- أفضل الطرق لتنظيف النوافذ والمرايا:

ينصح ربات البيوت باتباع تلك الطريقة السهلة:

امزجي الخل الأبيض والماء وقطرات من الزيت العطري ورجيها جيدا، وتعتبر تكلفتها ليست عالية.

طريقة للتخلص من أتربة مرتبة النوم:

يعتبر من الضروري الانتباه لنظافة مرتبة النوم، فهي من الأمور المهمة، لعدم التعرض للبكتريا، لذا يجب اتباع الطريقة التالية:

- رش المرتبة بالخل وصودا الخبز فوقها.

- بعد الانتهاء من المزيج يفضل وضع منشفة على المنطقة وتركها لمدة ساعة إلى ساعتين، ثم باستخدام المكنسة الكهربائية الخاصة بك نظفي السرير جيدا.

5- طريقة تنظيف الستائر:

يمكن أن تستخدمي الجوارب القديمة والمستهلكة لإزالة الأتربة من الستائر، بالإضافة إلى اتباع مزيج سهل وغير مكلف مكون من الخل والماء مع جورب نظيف قديم، ثم تمريره فوق الغبار