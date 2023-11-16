الامارات | دخل محطة المترو بخاتم لعرض الزواج فخرج بـ"كلبش" الشرطة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقي القبض على شاب بسبب موعد مع عرض زواج من حبيبته في محطة مترو الأنفاق في موسكو، حسبما صرح مصدر الشرطة الروسية.

ووفقاً لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية، فإن تحقيقات الشرطة أفادت أن الشاب أخذ موعداً من حبيبته للقاء في محطة المترو في موسكو.، ثم قام بإعداد طاولة وكراسي قابلة للطي، وقدم المشروبات الغازية وقدم خاتم وعرض الزواج لحبيبته في محطة المترو .

وقام الشاب بتوثيق ما حدث بنفسه بمقطع فيديو بكاميرا هاتفه، ثم نشر الفيديو لاحقًا على الإنترنت.

تم تحرير محضر إداري ضد الشاب الذي اعترف بالذنب، لكن محكمة في موسكو أمرت بإلقاء القبض عليه.