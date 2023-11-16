الامارات | بطل "صراع العروش" يعلق على ما يحدث في غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم الممثل الأيرلندي ليام كونينجهام، بطل سلسلة "صراع العروش" الشهيرة إلى قائمة الفنانين العالمين الداعمين للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل "X"، قائلا: "أن تقول بينك وبين نفسك (أليس هذا فظيعا) لا يكفي، الشيء الوحيد الذي يجعل الشر ينتصر هو ألا يفعل الطيبون شيئا. الصمت تواطؤ".

ولم تكن المرة الأولى التي يعلن فيها ليام كونينجهام دعمه للقضية الفلسطينية حيث يستخدمه حساباته على منصات التواصل الاجتماعي للنشر حول الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال وذلك عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستغرام"، كما نشر مقطع فيديو أثناء مشاركته في مسيرة شعبية لدعم فلسطين في العاصمة الأيرلندية دبلن، أكتوبر الماضي.