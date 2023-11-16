5 حشرات إذا ظهرت في المنزل تخلصي منها فورا.. تفسد الأثاث والخشب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حشرات صغيرة تظهر من العدم ومن ثم تنتشر في أرجاء البيت مسببًة الكثير من الضرر، تأكل الاخشاب وتسبب تلف الأثاث المنزلي، بالإضافة لذلك تثير الذعر فور رؤيتها، تلك الحشرات هي النمل الأبيض والنمل النجار، والخنفساء بنوعيها والنحل النجار، وفي السطور التالية نوضح لكم خطورة هذة الحشرات حتى تتخلصون منها على الفور عند رؤيتها في المنزل، بحسب موقع«bobvila» البريطاني.

5 حشرات إذا ظهرت في منزلك تخلصى منها فورا

البجاية من النمل الأبيض الشهير بأكل الأخشاب، رغم صغر حجمه فإنه يترك لك أثرًا كبيرًا من حيث التلف في أخشاب أثاثك، وتتعدد درجات ألوانه منه الأبيض والبني، ولها أجنحة أطول من جسدها كما أن له رؤوس إما مربعة أو بيضاوية، ومن علامات وجودها فى المنزل انتفاخ الأرضيات والأسقف وظهور الثقوب الدقيقة في الهياكل الخشبية.

النمل النجار

يشتهر النمل النجار بلقب «الحفار» وهو من الحشرات الصغيرة التي تظهر في البيت وتفسد الأثاث، ويكون لونها أسود أو أحمر، لا تأكل الخشب فقط، بل تستخدمه أيضا في بناء أعشاشها، وتتميز عن أنواع النمل الآخري بقرون استشعارها المنحنية، وخصرها الضيق، وأجنحتها الخلفية أطول من أجنحتها الأمامية، كما إنهم يفضلون حفر الأنفاق عبر الخشب الناعم والرطب والمناطق القريبة من حمامات السباحة والمنتجعات الصحية وأغلفة النوافذ ومصادر المياه، بما في ذلك الأحواض وغسالات الأطباق والمراحيض.

خنفساء البودرة

وبالنسبة للخنفساء فالنوع الأول منها خنفساء البودرة تنشط في الليل ونادرا ما يراها أحد، لكن تترك أثر لها وهو الثقوب الصغيرة في الأرضيات والألواح والأثاث والمواد الخشبية الأخرى المحاطة بنشارة الخشب المسحوق هي دليل على وجودها، وتتميز باللون البني المحمر ولها زوجان من الأجنحة، وتنجذب خنافس البودرة إلى الضوء لذلك يرصدها أهل المنزل وهى متواجدة حول النوافذ.

خنفساء الأثاث

والنوع الثاني من الخنفساء هي خنفساء الأثاث المعروفة بـ«ديدان الخشب» نظرا لأن يرقاتها بيضاء صغيرة، وتفضل الخشب الرطب وغالبا ما يتواجدون في الأرضيات الخشبية ومساحات الزحف والجوانب الخشبية.

النحل النجار

ينجذب النحل النجار إلى الحركة ويبدو عدوانيا إذا اقترب أحد من عشه، وتمتلك إناث النحل إبرا ولا تستخدمها إلا عندما يكون العش مضطربا أو مهددا، ويبدو النحل النجار مثل النحل الطنان دون خطوط صفراء، مثله مثل النمل الحفار، فهو لا يستهلك الخشب ولكنه يسبب أضرارا هيكلية عن طريق حفر الأنفاق لإنشاء أعشاش، تاركا وراءه أكوام كبيرة من نشارة الخشب.