الامارات | كاظم الساهر في رسالة لأهل غزة: "قلبنا حزين ومحبط.. نحن معكم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد الفنان العراقي كاظم الساهر مواقفه التضامنية مع أهالي غزة خلال الحرب الدائرة في القطاع حالياً.

وأبدى كاظم الساهر حزنه الشديد لما يحدث في غزة في فيديو عبر حسابه على "انستغرام" قائلا: "القلب حزين ومحبط لما نشاهده من هذه الأحداث الدامية التي يدفع ثمنها الأبرياء وكلنا معكم والجميع يحاول أن يفعل شيئًا من أجلكم".

وأضاف: "إخواننا في غزة نحن معكم وأتمنى أن ينتهي هذا المشهد وأن يعم السلام والأمل".

وأعلن كاظم الساهر تعليق جميع حفلاته وجولاته الغنائية التي كان من المقرر إقامتها في قطر وعمان تضامناً مع أهالي غزة بسبب القصف الإسرائيلي على القطاع.

وجاء فيديو كاظم الساهر بعد نشره مؤخراً عدة صور وفيديوهات من كواليس تسجيل أغنية جديدة له من أجل إعلان تضامنه مع غزة من خلالها.

وكشف عن كواليس صناعة الأغنية في أميركا، ونشر تفاصيلها في بيان له على "انستغرام" قال به: "في إطار سعينا المتواصل لدعم أهلنا بكل ما أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية Hold Your Fire بهدف تسليط الضوء بشأن الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة".