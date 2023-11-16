أسهل طرق لتنظيف الملابس من بقع الزيت.. «مكونات متوفرة في مطبخك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تواجه الكثير من ربات البيوت صعوبة في إزالة البقع الناتجة عن الزيت في الملابس، ويكون من الصعب عليهن التخلص من بقعة الزيت إذا سقطت على الأقمشة، وحتى لا تضطري إلى الاستغناء عنها تقدم لك «هن» أسهل الطرق لمعالجة تلك المشكلة بسهولة، بحسب ما نشره موقع «ويكي هاو».

طرق التخلص من بقع الزيت على الأقمشة

لإزالة بقع الزيت من الملابس المهمة، اتبعي أهم الطرق السهلة والبسيطة في المنزل التي لن تكلفك مزيدا من الأموال، ونستعرضها في السطور التالية.

الطريقة الأولى

احضري الأدوات الخاصة بالتنظيف وهي المناديل الورقية وبيكربونات الصوديوم وفرشاة أسنان قديمة وسائل غسيل الصحون، سيساعدك ذلك بشكل كبير في إزالة البقع.

الطريقة الثانية

في البداية احرصي على تنشيف زيت الطعام الزائد بمناديل ورقية بيضاء ومسطحة، وذلك لعدم انتقال الصبغة من أي قماش آخر إلى الملابس، ويفضل وضع طبقة سميكة وبسيطة من بيكربونات الصوديوم على البقعة المراد التخلص منها، كما يمكن استخدام نشا الذرة بدلًا من بيكربونات الصوديوم، في حال عدم توافره في المنزل.

الطريقة الثالثة

الاهتمام بإزالة بقعة الزيت سريعا فور وقوعها، ثم سكب القليل من سائل غسيل الصحون على بيكربونات الصوديوم، مع وضع سائل غسيل الصحون على بيكربونات الصوديوم بأصابعك بلطف، ويمكن أن تحتاجين إلى طبقة رفيعة منه على الأقمشة، مع إضافة مزيد من سائل غسيل الصحون، إذا امتصه القماش.

الطريقة الرابعة

تعتبر غسل الثياب في الغسالة، من أسهل الطرق لإزالة البقع الزيتية من على الأقمش الخاصة بك، لذا فيفضل غسل الملابس في الغسالة مع ضرورة إضافة المياه الساخنة، لكن يجب الانتباه إلى أنه لا يمكن غسل كل أنواع الملابس في المياه الساخنة، ثم أضيفي نصف كوب (118-237 ملل) من الخل الأبيض إلى دورة الغسيل.

الطريقة الخامسة

يجب الانتباه لعدم استخدام المجفف في إزالة البقع الزيتية من الملابس، قبل أن تتخلصي منها تماما، وذلك لأنها ستتثبت ولا يمكن بأي طريقة إزالتها فيما بعد، لذا اتركي الملابس بعد غسلها بالماء والطرق السابقة في الهواء الطلق، ثم ابدأي بتجفيفها بالبخار المخصص لذلك.