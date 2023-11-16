آخر ما دونته والدة الطفلة الفلسطينية «جوليا» قبل استشهادها.. ماذا طلبت من ذويها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كانت رائحة الموت تفوح حولها في جميع الأماكن، وبمرور الأيام كانت شاهدة على استشهاد العشرات والمئات من جيرانها وأقاربها جراء القصف المستمر لقطاع غزة الفلسطيني، وهو ما تسبب في شعورها بقرب رحيلها أيضًا حتى قررت آية حسونة، والدة الطفلة الفلسطينية «جوليا»، توديع ذويها في منشور خاص لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك قبل أسابيع قليلة من استشهادها.

آخر ما دونته والدة الطفلة «جوليا» قبل الاستشهاد

من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على منصة الفيديوهات «تيك توك»، وثقت شقيقة الأم الفلسطينية الشابة آية حسونة، آخر الكلمات التي دونتها شقيقتها قبل فترة وجيزة من استشهادها.

وكانت دونت والدة الطفلة الفلسطينية «جوليا» في منشورها الأخير، إبراءًا للذمة وكأنها كانت تستشعر لحظة استشهادها، قائلة في منشورها: «ربما تكون هذه ساعتنا الأخيرة، ربما نكون بعد لحظات إلى جوار الله، فمن يحمل في قلبه شيئًا منا ولله ما هو إلا سهوًا، فسامحونا».

وصية مؤثرة من والدة الطفلة الفلسطينية «جوليا» قبل استشهادها

وبخلاف إبراء الذمة الذي دونته الأم الفلسطينية الشابة آية حسونة، كانت قد تبادلت أطراف الحديث الأخير لها مع شقيقتها عبر تطبيق المحادثات الشهير «واتساب»، إذ كشفت لشقيقتها عن وصيتها الأخيرة في حال استشهادها.

وتضمنت وصية الأم الفلسطينية: «ولك لو قصفوا البيت بتل الهوى يلا كلها موتة، سامحونا لو متنا»، وتابعت حديثها: «ادعولنا ووزعوا على روحنا أكل، عشان يوصلني وأنا بالقبر وأكل، ما بضل جعانة».

وكانت تصدرت صور الطفلة الفلسطينية «جوليا» أحاديث منصات التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت لقطات لها بعد تعرضها للقصف رفقة والديها الذين لاقوا استشهادهما وتركوها وحدها دونهم على قيد الحياة.