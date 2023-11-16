عاجل.. فاتن الحلو تستعد لدخول المستشفى للمرة الرابعة.. ما هي آخر التطورات؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

تطورات متباينة تشهدها الحالة الصحية لمدربة الأسود الشهيرة فاتن الحلو، منذ وعكتها الصحية الأخيرة التي دخلت على إثرها المستشفى عدة مرات، بسبب سقوطها مرارًا وتكرارًا لمعاناتها من الدوخة والقيء المستمر والإغماء دون الوصول لسبب طبي بعينه.

خسارة كبيرة في الوزن وصلت إلى 30 كيلو، وعلامات إرهاق وتعب بدت تظهر على ملامحها، باتت ما تظهر عليه مدربة الأسود الشهيرة فاتن الحلو، خلال الفترة الماضية، إذ أصبحت حالتها الصحية تستحوذ على اهتمام متابعيها وجمهورها، خاصة إنها من أشهر مروضات الوحوش في مصر.

لا تزال تعاني مع الأعراض من المرض الغامض

وكشفت مدربة الأسود الشهيرة فاتن الحلو، عن حالتها الصحية لـ«هُن»، مؤكدة أنها لا تزال تعاني مع الأعراض من المرض الغامض التي لا تعرف ما هو حتى الآن: «مفيش تحسن للأسف، ولكن الامل في ربنا كبير»

وأوضحت «الحلو» أنها تستعد للحجز بالمستشفى في غضون أسبوع لـ 10 أيام للخضوع للمسح الذري: «أيام هروح المستشفى للمرة الرابعة اتحجز تاني، عشان أعمل مسح ذري يكشف المرض اللي عندي لأن لحد دلوقتي تغير الضغط مخليني مش عارفة ولا الدكاترة قادرين يعملوا مسح ذري».

وطالبت فاتن الحلو الدعاء من متابعيها وجمهورها: «قاعدة وسط العيلة دلوقتي، ومش طالبة إلا الدعاء وبس».

وظهرت فاتن الحلو مؤخرًا وهي في حالة وهن وضعف شديد، ولا يزال مرضها غامضًا حتى الآن، إذ تأخر المسح الذري لها بسبب تذبذب حالة السكر والضغط، لتتعرض لدوخة وضيق التنفس وصعوبة في الحركة، وصلت إلى شبه غيبوبة، بحسب تصريحاتها لـ«الوطن».