القصة الكاملة للطفل الفلسطيني عبد الله كحيل بعد استجابة الرئيس السيسي.. وصل مصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بصوت ضعيف وخوف من أن يفقد قدميه تمامًا، وجه الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل نداء استغاثة يطلب العلاج في مصر عبر مقطع فيديو قصير انتشر بين ليلة وضحاها عبر منصات التواصل الإجتماعي، بعد نجاته من القصف بجروح كبيرة جعلته طريح الفراش، ومع تداول الفيديو، وجه الرئيس السيسي بعلاجه وبالفعل وصل الصغير إلى مصر لتلقي العلاج، بحسب «القاهرة الإخبارية».

قصة طفل فلسطيني استجاب الرئيس لعلاجه

منذ يومين انتشر مقطع فيديو قصير لطفل في عمر الزهور، يغطي جسده الضمادات والجبس حول ذراعه في شمال غزة يعاني من جروح خطيرة، ذلك الصغير هو الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل الذي طلب العلاج في المستشفيات المصرية، أثرت كلماته في قلوب الناس وطالبوا بالاستجابة السريعة لمناشدته، إذ رأوا فيه أخيهم الصغير وطفلهم، يخشون عليه من بتر قدميه، وكانت مناشدته كالتالي:«احكوا مع المصريين يطلعوني اتعالج خسارة عليها رجلي ليش تقطعوها رجلي هي كل شيء اصنعولي عظمة».

وبالفعل استجاب الرئيس السيسي لطلب الطفل، إذ نشرت القاهرة الإخبارية خبر وصوله العلاج في مصر:«وصول الطفل الفلسطيني المصاب عبدالله الكحيل الذي يواجه خطر الموت إلى معبر رفح وتوفير كافة الرعاية الطبية له وفق توجيهات الرئيس المصري».

تفاعل الناس مع فيديو الصغير

شارك المئات مقطع الفيديو الصغير، وحصد مئات اللايكات للتفاعل مع الطفل الفلسطيني عبدالله الكحيل الذي نجا من القصف ويواجه خطر الموت بحسب «القاهرة الإخبارية»، كانت هناك الكثير من التعليقات المرحبة بالصغير، منها:«طفل فلسطيني مصاب بيستغيث بالمصريين وقال احكوا مع المصريين يعملولي أي شي.. يركبولى عضمة خلوني امشي زي قبل، مصر دايما جاهزه تلبي الندا، وتم التوصل لمكانه وإن شاء الله يتعالج، مليون واحد جاهز يتبرعله وأطباء مش طالبين أي أجر.. أنها مصر يا سادة.. هو ده شعب مصر اللي مش حتلاقي زيه في العالم كله، يا رب احمي الشعب الفلسطيني، وتحيا مصر».

وبعد خبر الإستجابة الرئاسية لعلاج الطفل، أشادت بعض التعليقات بتلك اللمحة الإنسانية: «شفنا كلنا من حوالي 20 ساعة الطفل ده وهو بيستغيث بمصر، وقال احكوا مع المصريين خليهم يعالجوني ويركبوا لي عظمة، وناس كتير للأسف سخرت من استغاثته مصر، وفورًا أمر الرئيس الإنسان القائد الأب المعلم للجميع عبد الفتاح السيسي بالبحث عن هذا الطفل، وتم التوصل إلى مكانه في مستشفى الشفاء بغزة وهينتقل مصر للعلاج بيها زي ما طلب ربنا يشفيه ويشفي كل مريض يارب».