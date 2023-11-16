حشرة في بيتك تنقل فيروس حمى الضنك.. 5 طرق طبيعية للتخلص منها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

البعوض ليس مصدرًا للإزعاج فحسب، بل أنه صاحب لدغات تترك أثرًا مؤلمًا أحيانًا، لكن خطورة الحشرة الحقيقية، تتمثل في أنها تنقل فيروس حمى الضنك النزفية، لهذا السبب إذا كان بيتك ريفيًا به حشرات البعوض التي تحوم في أرجاء المنزل، نقدك لط بعض الطرق الطبيعية من مطبخك، تخلصك منه في دقائق، وفقا لموقع «New Atlas» البريطاني.

طرق طبيعية للتخلص من البعوض

أولى الطرق الطبيعية للتخلص من البعوض، هي النعناع الذي يتميز برائحته القوية النفاذة التي ينفر منها الناموس والبعوض، ويهرب من المكان فور وجودها، فقط كل ما عليك وضعه داخل إناء، أو تركه مكشوفًا حتى تنتشر رائحته في الأجواء، وبهذه الطريقة تتخلصي من المصدر الأساسي لنقل حمى الضنك، وتحمي أطفالك.

الليمون والقرنفل

الليمون من المواد الحمضية التي تساعد بشكل فعال على طرد الحشرات، خاصة الناموس والبعوض، فقط ضعي قطعة من القرنفل على عصير ليمون، في الأماكن التي يأتي منها الهجوم.

أعشاب تخلصك من البعوض بسهولة

هناك عدة أعشاب للتخلص من البعوض، منها عشبة إكليل الجبل والريحان والخزامي، وكلها تعمل على طرد البعوض بشكل طبيعي، كما يمكن أن يؤدي زرعها حول حديقتك إلى تقليل أعداد البعوض، ويمكنك أيضًا مزج الزيوت العطرية من هذه النباتات مع الماء لصنع رذاذ طبيعي أو طارد للحشرات.

المراوح وشموع السترونيلا

المراوح ونوع من الشموع يسمى شموع السترونيلا، وسيلة رائعة لطرد البعوض من منزلك، فالمروحة التي تقوم بتدوير الهواء، سوف تربك الحشرات وتجعل من الصعب عليها الطيران.

ويمكنك استخدام شموع السترونيلا المصنوعة بزيت عشبة الليمون، والتي تطلق رائحة كريهة للبعوض تساهم في إبعاد الآفات، فقط ضعيها في منتصف طاولة الطعام للحد من مشكلة البعوض.

التخلص من المياه الراكدة

إذا كان بيتك ريفيًا يحيط به مياه راكده، فستكون أهم الطرق وأكثرها فعالية للتخلص من البعوض ومنع عودته، التخلص من أي مياه راكدة في حديقتك أو تنظيفها بانتظام، سواء كانت بركة أو حمام طيور أو دلو أو جذع شجرة أو حتى حوض سباحة للأطفال، فإن أي حاوية يمكنها الاحتفاظ بالمياه، قد تصبح أرضًا خصبة للبعوض لوضع بيضه.