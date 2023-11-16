متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.. مرض خطير يتطلب علاجًا فوريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

متلازمة الضائقة التنفسية الحادة هي مرض خطير يهدد الحياة، حيث تتسبب في تلف الأوعية الدموية الصغيرة في الرئتين، مما يؤدي إلى نقص حاد في الأكسجين في الدم.

الأسباب

وأوضحت المؤسسة أن السبب الأكثر شيوعا لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة هو الالتهاب الرئوي، مشيرة إلى أن الأسباب الأخرى تشمل صدمة شديدة في الرئة واستنشاق الدخان والغازات السامة.

كما تؤدي بعض الأمراض إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة مثل التهاب البنكرياس وتسمم الدم، بالإضافة إلى التورم واسع النطاق في الجسم الناجم عن رد فعل مبالغ فيه لجهاز المناعة.

الأعراض

وتتمثل أعراض متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في ضيق التنفس وتسارع التنفس وتغير لون الشفاه والأصابع إلى اللون الأزرق، بالإضافة إلى التشوش الذهني والاضطراب الداخلي والارتباك.

العلاج

وشددت المؤسسة على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للتنفس الاصطناعي في الوقت المناسب. ولا توجد حتى الآن أدوية لعلاج متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وإنما يتم علاجها من خلال علاج المرض المسبب لها.

كما يتم اللجوء إلى المضادات الحيوية لعلاج العدوى وإلى الكورتيزون لمنع التليف الرئوي وإلى الهيبارين لمنع الانسداد الرئوي. وفي حالة الصدمة، يتم اللجوء إلى الأدوية، التي تدعم الدورة الدموية.