البوت ذو النعل المخروطي.. موضة أنيقة ومريحة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يُعد البوت ذو النعل المخروطي من الأحذية النسائية الأنيقة والعصرية التي عادت بقوة هذا الشتاء، حيث يمنح المرأة إحساسا بالراحة والاستقرار أثناء المشي، ويضيف لمسة جاذبية تعكس تفرد وتميز الأسلوب، كما أوضحت مجلة "Elle".

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البوت ذا النعل المخروطي يأتي هذا الموسم مصنوعا من الجلد الأملس ويظهر بأطوال مختلفة؛ حيث توجد موديلات يصل طولها إلى الكاحل، وأخرى يصل طولها إلى الركبة، في حين تطل مقدمة البوت بشكل مستطيل أو مدبب.

باقة ألوان واسعة

ويطل البوت ذو النعل المخروطي بباقة واسعة من الألوان؛ حيث تكتسي بعض الموديلات بألوان كلاسيكية هادئة كالأسود والرمادي والكريمي والهافان، في حين تتلألأ موديلات أخرى بدرجات الميتالك البرّاقة كالذهبي.

ويمتاز البوت ذو النعل المخروطي بتنوع طرق التنسيق؛ حيث يمكن تنسيق موديل ذي ساق طويل مع فستان قصير أو تنورة قصيرة وبليزر أو معطف بقصة أكبر من المقاس "أوفر سايز".

كما يمكن تنسيق موديل يصل طوله إلى الكاحل مع بنطال جينز بقصّة واسعة ذات طابع كاجوال.