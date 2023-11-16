مشروبات طبيعية سحرية تقضي على فقر الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

أستاذ الباطنة والكبد بالمركزالقومي للبحوث سعيد شلبي يقول، إن فقر الدم هو حالة طبية تتميز بانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء أو نقص كمية الهيموغلوبين في الدم الهيموغلوبين هو بروتين يحتوي على الحديد، ويساعد على نقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

وأضاف، بأن هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى فقر الدم، بما في ذلك:

نقص الحديد

نقص فيتامين ب 12

نقص حمض الفوليك

نزيف

أمراض مزمنة

يمكن أن يؤدي فقر الدم إلى مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك:

التعب

يعد التعب الشديد أحد أكثر أعراض فقر الدم شيوعًا.

ضيق التنفس

قد يعاني الأشخاص المصابون بفقر الدم من صعوبة في التنفس، خاصةً عند ممارسة الرياضة أو عند الارتفاعات العالية.

الدوخة

قد يشعر الأشخاص المصابون بفقر الدم بالدوار أو الدوخة، خاصةً عند الوقوف بسرعة.

الصداع

قد يعاني الأشخاص المصابون بفقر الدم من الصداع، خاصةً في الجزء الخلفي من الرأس.

شحوب الجلد

قد يبدو الجلد شاحبًا بشكل غير طبيعي، خاصةً في الوجه والشفتين واللسان.

ألم في الصدر

قد يعاني الأشخاص المصابون بفقر الدم من ألم في الصدر، خاصةً عند التنفس بعمق.

ما يلي بعض الأعراض التي قد تكون علامة على فقر الدم الشديد:

سرعة ضربات القلب

صعوبة في التنفس حتى عند الراحة

شحوب شديد في الجلد

صعوبة في المشي

دوار أو إغماء

ألم في الصدر

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد على الوقاية من فقر الدم، ومن أهمها:

النظام الغذائي

يعد النظام الغذائي الصحي والمتوازن هو الطريقة الأساسية للوقاية من فقر الدم يجب أن يحتوي النظام الغذائي على مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء، بما في ذلك:

مشروبات طبيعية تقضي على فقر الدم

عصير البرتقال

الحليب

الشاي الأخضر

السبانخ

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