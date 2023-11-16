مفاجأة.. هذا يحدث للجسم عند تناول فص من الثوم على الريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الثوم يحتوي على العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك مضادات الأكسدة، وتناول فص واحد على الريق له مميزات كثيرة على الجسم.

وتقول الدكتورة ليندا جاد استشاري التغذية والسمنة، تناول فص واحد يحفز المعدة على إنتاج العصارة الهضمية، ما يساعد على تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض.

وأشارت إلى أن فص ثوم يخفض من ضغط الدم واسترخاء الأوعية الدموية.

وأوضحت أن هناك عدة فوائد تشمل ما يلي:

١- خفض الكوليسترول بالدم.

٢- تعزيز المناعة.

٣- مكافحة الجراثيم الفيروسية.

٤- مكافحة العدوى.

بالإضافة إلى أنه يساعد على ما يلي:

- فقدان الوزن: لأنه يشعرك بالشبع، مما قد يقلل كمية السعرات الحرارية.

- تحسين الشعر: الثوم غني بمضادات الأكسدة ويحفز إنبات بوصيلة الشعر.

- يحفز الثوم نسبة الكولاجين بالبشرة.

- مكافحة العدوى.

واختتمت: "يمكن أن يسبب الثوم اضطرابات بالمعدة وخصوصًا لدى مرضى القولون، كما يسبب رائحة للفم كريهة لاحتوائه على مركبات كبريتية.

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