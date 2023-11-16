منها السكري.. علامات على أظافرك تكشف إصابتك بكوارث صحية- اذهب للطبيب فورا في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يمكنك معرفة الكثير عن صحتك من خلال النظر إلى يديك، وعلى الرغم من أن النتوءات المرئية على أظافر الأصابع أحيانا تكون علامة شائعة للشيخوخة، إلا أن ظهور النتوءات العمودية قد يكون مدعاة للقلق.

وكشف أخصائي الجلدية الدكتور الأمريكي روس بيري أن النتوءات العمودية يمكن أن تشير إلى نقص الفيتامينات أو الجفاف أو نتيجة لحالة جلدية".

وتابع: "إذا كان جسمك يعاني من نقص الفيتامينات مثل فيتامين أ، أو البروتين أو الكالسيوم، فقد تلاحظ ظهور النتوءات"، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأضاف: "يمكن أن يؤدي النقص الشديد في الحديد أيضًا إلى ظهور نتوءات وتغيرات أخرى في الأظافر".

وأنصح بيري: "إذا لاحظت تغيرًا في لون الأظافر وكذلك النتوءات، يجب استشارة الطبيب فورا".

وأشار: "الحواف العميقة الشديدة، يمكن أن تكون أحد أعراض حالة طبية أكثر خطورة مثل أمراض الكلى وتحتاج إلى اختبارات طبية لتحديد السبب".

واستكمل أخصائي الجلدية: "يمكن أن يكون مرض السكري أيضًا هو السبب الصحي الكامن وراء ذلك".

وكشف الدكتور أيضًا أن صدمة الأظافر يمكن أن تسبب عيوبًا مثل النتوءات، لذلك لا يجب عليك قضمها أبدًا.

وتضيف هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "مشاكل الأظافر لا تنتج عادة عن أي شيء خطير".

وتشمل مشاكل الأظافر الشائعة الأظافر الهشة والمرتخية التي قد يتغير لونها أو شكلها.

ولكن إذا واجهت أي تغييرات في شكل أو لون أظافرك، أو أصبح الجلد المحيط بها أحمر اللون ومتورما ودافئا، يجب استشارة الطبيب فورا، لأنه قد يكون علامة على وجود عدوى أو ظفر نام تحت الجلد.

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