"فعل كارثي ومتهور".. سينما تشتعل في الهند لسبب أغرب من الخيال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

واقعة مثيرة للرعب في الهند، في إحدى صالات السينما التي تعرض فيلم "Tiger 3" لسلمان خان، وتفاعل العديد من المعجبين من خلال إطلاق الصواريخ والألعاب النارية بسبب حماسهم الزائد على أحداث الفيلم، ما نتج عنه حريق داخل السينما، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Indiatoday".

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يكشف التفاصيل، وظهر باقي الجمهور الجالس داخل قاعة السينما، وهم في حالة من الذعر والرعب ويركضون لمكان آمن خوفًا من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها.

وتفاعل بطل الفيلم العالمي سلمان خان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي X والمعروف بتويتر سابقًا، قائلًا : " سمعت عن الألعاب النارية التي اشتعلت في صالة السينما خلال عرض Tiger3، لذا دعونا نستمتع بالفيلم دون تعريض أنفسنا والآخرين للخطر، وأبقوا آمنين ".

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