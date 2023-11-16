علامة في شعرك تكشف إصابتك بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

تساقط الشعر مشكلة شائعة تصيب الرجال والنساء على حد سواء، وغالبًا ما يكون بسبب عوامل وراثية أو هرمونية ولكن هل تعلم أنه قد يكون أيضًا أحد أعراض مرض السكري؟

وبحسب ما جاء في صحيفة "تايمز أوف إنديا" إن مرض السكري معروف على نطاق واسع بتأثيره في مستويات السكر في الدم وأنظمة الأعضاء المختلفة ومع ذلك، لا يدرك الجميع العواقب المحتملة التي قد تترتب على صحة الشعر يمكن بالفعل أن يكون مرض السكري مرتبطًا بتساقط الشعر.

الدورة الدموية

يؤدي مرض السكري إلى ضعف الدورة الدموية، ما يحد من تدفق الدم إلى بصيلات الشعر، ما يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى إضعاف الشعر وترققه تدريجيا.

الخلل الهرموني

يمكن أن يؤثر تقلب مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري على توازن الهرمونات، ما يؤدي إلى حالة تعرف باسم "الثعلبة"، وهذا هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر.

الالتهاب

غالباً ما يرتبط الالتهاب المزمن بمرض السكري ويمكن أن يؤدي إلى تعطيل دورة نمو الشعر، ما يتسبب في دخول الشعر إلى مرحلة الراحة قبل الأوان.

نصيحة لمنع تساقط الشعر

التحكم في مرض السكري إن الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة هو الخطوة الأولى، لذا اتبع توصيات الطبيب الخاص بك فيما يتعلق بالأدوية والنظام الغذائي وممارسة الرياضة والمراقبة المنتظمة للحفاظ على مستويات الجلوكوز مستقرة.

الأكل الصحي

النظام الغذائي المتوازن ضروري لصحة الشعر، لذا تناولي الكثير من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة لضمان حصول جسمك على العناصر الغذائية الضرورية لنمو الشعر.

ممارسة التمارين

الرياضية بانتظام لا يساعد النشاط البدني في علاج مرض السكري فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين الدورة الدموية، مما يفيد فروة رأسك وبصيلات الشعر.

إدارة الإجهاد

مستويات التوتر العالية يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تساقط الشعر.استكشف تقنيات الحد من التوتر مثل اليوغا أو التأمل أو اليقظة الذهنية للحفاظ على الصحة العاطفية.

العناية بفروة الرأس:

استخدمي شامبو معتدل ذو درجة حموضة متوازنة للحفاظ على فروة رأسك نظيفة تجنب المواد الكيميائية القاسية والتصفيف الحراري المفرط، لأنها يمكن أن تلحق الضرر بساق الشعر.

التدخل الطبي استشر طبيب أمراض جلدية معتمد لاستكشاف خيارات العلاج مثل المينوكسيديل أو GFC أو العلاج PRP إذا كان تساقط الشعر مصدر قلق.

تجنب تسريحات الشعر الضيقة

الامتناع عن تسريحات الشعر الضيقة التي تشد الشعر، لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف بصيلات الشعر وتفاقم تساقط الشعر.

الفحوصات المنتظمة إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فتأكد من إجراء فحوصات منتظمة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، والذي يمكنه مراقبة صحتك العامة ومعالجة كيف تتعرف على ما إذا كنت في مرحلة ما قبل السكري

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