معلومات عن الفائزة بملكة جمال روسيا الوطنية لأول مرة.. تفوقت على 52 متسابقة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فتاة جميلة بملامح رقيقة، خطف الأنظار إليها بسبب مقاطع الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا، حتى اكتشف أنها ملكة جمال «روسيا الوطنية» يكاتيرينا رومانوفا، العشرينية التي فازت بالمسابقة متفوقة على أكثر من 50 منافسة أخرى، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم».

معلومات عن الفائزة بمسابقة جمال روسيا الوطنية

أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال روسيا الوطنية عن فوز رومانوفا ضمن حفل فني مميز، وبعد نشر صورها عبر السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي نقدم لكم أبرز المعلومات عنها.

- اسمها يكاتيرينا رومانوفا.

- تفوقت على 52 متنافسة من مختلف المدن والمناطق الروسية، وحصدت المركز الأول.

- ولدت «رومانوفا» في مدينة نوفوكوزنتسك الروسية وانتقلت إلى بطرسبورج.

- بدأت العمل في مجال التمثيل بعد حصولها على شهادة في علوم الإخراج المسرحي.

- بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال روسيا الوطنية والفوز باللقب، قالت «رومانوفا»: «هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في مسابقات الجمال، راسلني المنظمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطلبوا مني المشاركة، كان لدي إحساس بالفوز، وحصلت على الدعم المعنوي من عائلتي».

معلومات عن مسابقة ملكة جمال روسيا الوطنية

ويعد مشروع مسابقة ملكة جمال روسيا الوطنية مشروعًا ضخمًا في المناطق الجميلة هناك، بدأ المؤتمر في عام 1927 في باريس بدعم وزارة الثقافة في الاتحاد الروسي، وتمنح المسابقة حقوقًا حصرية لعرض مسابقات اخرى عالمية وهي«الآنسة فيسيلينايا».

وبحسب الموقع الرسمي للمسابقة، فإن الفائزة بلقب ملكة جمال روسيا تمثل بلدها في كل من ملكة جمال العالم وملكة جمال الكون منذ عام 2007، ومع ذلك، إذا لم تتمكن من المشاركة، يتم إرسال الوصيف بدلاً منها.

كما فازت روسيا بثلاثة ألقاب دولية كبرى، ملكة جمال العالم 1992، ملكة جمال الكون 2002، على الرغم من إقصائها لاحقًا، وملكة جمال العالم 2008.