علامات إذا ظهرت تدل على مشاكل خطيرة بالدماغ.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يمكن أن تؤثر مشاكل الدماغ على تفكيرك وشعورك وسلوكك، وتتراوح هذه المشاكل من الصداع البسيط إلى الحالات الخطيرة التي تهدد الحياة.

استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب بالقصر العيني، يقول لـ"الخليج 365"، إن هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الدماغ مثل:

الصداع

أحد أكثر أعراض مشاكل الدماغ شيوعًا، ويمكن أن يكون علامة على مجموعة متنوعة من الحالات، ومنها الصداع النصفي والصداع العنقودي والتهاب السحايا ونزيف في المخ.

مشاكل في الذاكرة أو التفكير

يمكن أن تؤدي مشاكل الدماغ إلى مشاكل في الذاكرة والتفكير، مثل النسيان وصعوبة التركيز والتفكير بوضوح.

وقد تكون هذه الأعراض علامة على حالة مثل مرض ألزهايمر أو الخرف أو السكتة الدماغية.

مشاكل في الحركة

مشاكل الدماغ قد تسبب مشكلات في الحركة، مثل الرعاش أو الشلل أو صعوبة المشي.

وقد تكون هذه الأعراض علامة على حالة مثل مرض باركنسون أو التصلب المتعدد أو السكتة الدماغية.

مشاكل في الرؤية أو السمع

أيضا قد تظهر مشاكل في الرؤية أو السمع، مثل ازدواج الرؤية أو فقدان البصر أو فقدان السمع مما يحدث حالة مثل السكتة الدماغية أو إصابة في الرأس أو ورم داخل المخ.

تغيرات في الشخصية أو السلوك

كما يمكن أن تحدث تغييرات في الشخصية أو السلوك، مثل العدوانية أو الارتباك أو الانسحاب من الآخرين مما يجعلها تحدث حالة مثل مرض ألزهايمر أو الخرف.

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