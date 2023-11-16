مفاجأة.. خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة مصر وجيبوتى في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ينتظر عشاق كرة القدم اليوم مباراة منتخب مصر مع جيبوتى ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال.

وتقام مباراة مصر وجيبوتى اليوم في تمام الساعة السادسة مساءا على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل أحداث المباراة على شاشة قنوات أون تايم سبورتس.

وتوقع خبير الأبراج، محمد صبحي، في تصريح لمصراوي، فوز منتخب مصر.

وتابع صبحي: "في بداية المباراة يشعر لاعبي منتخب مصر بالحذر ومحاولة إحراز الأهداف مبكراً".

وأضاف خبير الأبراج: "على الجانب الآخر يشعر فريق جيبوتي بالضغط".

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