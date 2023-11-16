احذر في هذه الحالة.. أسباب سماع دقات القلب بشكل مفاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

سماع دقات القلب أي الخفقان يعني الشعور بضربات سريعة أو رفرفة في القلب، وقد يسبب الإجهاد أو ممارسة التمارين أو تناول أدوية أو مشكلة طبية، في تحفيز سماع صوت القلب.

وعادة لا يشكل خفقان القلب أي ضرر رغم أنه قد يبدو مقلقًا، لكن في حالات نادرة، قد يكون أحد أعراض حالة قلبية أكثر خطورة، مثل عدم انتظام ضربات القلب والتي قد تستلزم العلاج، أو دليل على وجود سكتة قلبية، أو فشل في القلب، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

الأعراض

خفقان القلب يجعلك تشعر وكأن قلبك:

ينبض بسرعة كبيرة.

يرفرف بسرعة.

ضرباته تتسارع.

كما يمكن أن تشعر بخفقان القلب في الحلق أو العنق والصدر أيضًا، وقد يحدث عند ممارسة الأنشطة أو أثناء الراحة.

الأسباب

هناك عدة أسباب شائعة تتمثل في ما يلي:

1- استجابات عاطفية قوية، كالتوتر أو القلق أو نوبات الهلع.

2- الحزن والاكتئاب.

3- ممارسة التمارين الشاقة.

4- تناول المنشطات، مثل الكافيين والنيكوتين وأدوية الزكام والسعال.

5- الحُمى.

6- التغيرات الهرمونية المرتبطة بالحيض أو الحمل أو انقطاع الطمث.

وأحيانًا قد يكون خفقان القلب مؤشرًا على وجود مشكلة خطيرة، مثل نظم القلب غير الطبيعي، وقد يتسبب اضطراب النظم القلبي في زيادة سرعة نبضات القلب بشكلٍ كبير أو بطء سرعة نبضات القلب عن المعدلات الطبيعية أو اختلاف سرعة القلب عن نظم القلب المعتاد أو مزيج من الحالات الثلاث.

المضاعفات

الإغماء.

توقف القلب.

انسداد في الشرايين.

فشل القلب.

السكتة الدماغية.

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