علامة تصدر من المعدة تكشف للإصابة بسرطان البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان البنكرياس هو نوع من السرطان يُصيب البنكرياس، وهو عضو يقع في الجزء السفلي من المعدة.

يفرز البنكرياس العصارات الهضمية، بالإضافة إلى الهرمونات التي تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

وهناك علامة تحذيرية تصدر من المعدة أو الظهر بمثابة "جرس إنذار"، لإصابت بهذا النوع من السرطان.

فإن أحد الأعراض الأولى الملحوظة لسرطان البنكرياس هو الألم في منطقة الظهر أو المعدة، والذي يعود بشكل متكرر، وغالبًا ما يكون أسوأ عند الاستلقاء أو بعد تناول الطعام، وفقًأ لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وهناك علامات تحذيرية أخرى، تشمل:

- فقدان الوزن دون مبرر.

- اليرقان، وهو حالة صحية تسبب اصفرار الجلد وبياض العينين، فضلا عن، تحول لون البول إلى اللون الأصفر الداكن أو البرتقالي، ويصبح لون البراز شاحبًا.

وفقا لمؤسسة سرطان البنكرياس في المملكة المتحدة، يمكن أن يحدث اليرقان أيضًا بسبب التهاب البنكرياس، وحصوات المرارة، متلازمة القولون العصبي، أو التهاب الكبد.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة:

1. سرطان البنكرياس شائع لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر.

2. تصبح أكثر عرضة للإصابة بهذا السرطان، إذا كان لديك أحد أفراد الأسرة مصاباً بهذا المرض بمراحله الأخيرة.

3. عادات نمط الحياة غير الصحية يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

4. يُزيد تدخين السجائر من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.

5. الأشخاص الذين يعانون زيادة الوزن أو السمنة.

لذا، إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، ولا تعرف سبب إصابتك بها، واستمرت لمدة 4 أسابيع أو أكثر، فاذهب إلى الطبيب المختص فورًا".

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