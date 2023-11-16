خلال دقائق.. مشروب سحري يخفض ارتفاع نسبة السكر بالدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يحدث ارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب عديد من العوامل، بما في ذلك السمنة، وتناول بعض الأدوية، واتباع نظام غذائي سيئ.

ويؤدي ارتفاع مستوياته إلى مجموعة من المضاعفات الصحية الخطيرة، بما في ذلك تلف الأعصاب، وأمراض القلب، والنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

وهناك مشروب شائع يقاوم ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبة في دقائق، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

أشارت دراسة نُشرت عصيراً في "SpringerLink" إلى أن الليمون يقاوم ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبة، في دقائق قليلة.

كان الهدف من الدراسة هو اختبار تأثير الشاي الأسود وعصير الليمون على استجابة نسبة السكر في الدم لدى البالغين الأصحاء.

اُسْتُخْدِم الخبز لتقييم تأثير الشاي الأسود وعصير الليمون، لأنه يحتل مرتبة عالية في مؤشر نسبة السكر في الدم، وهو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.

يوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عندما يتم تناول هذا الطعام بمفرده،

وتتمتع الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات، مثل الخبز، بتصنيف مرتفع في المؤشر الجلايسيمي، لأن الجسم يتحلل بسرعة ويتسبب في زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم.

في الدراسة، طُلب من المشاركين تناول كميات متساوية من الخبز (100 جرام)، وتخصيص 250 مل من الماء أو الشاي الأسود أو عصير الليمون.

وتمت مراقبة تركيزات الجلوكوز في الدم خلال 180 دقيقة باستخدام طريقة وخز الإصبع.

وأشار الباحثون إلى أن الشاي لم يكن له أي تأثير في استجابة نسبة السكر في الدم، لكن عصير الليمون خفض إلى حد بعيد ارتفاع السكر في الدم بنسبة 30 %، وشُوهد هذا التأثير خلال 35 دقيقة من تناوله.

كما أن تأثير عصير الليمون كان مشابهًا لما لوحظ بشكل متكرر مع الخل والأطعمة الحمضية الأخرى.

تُقَسَّم الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض أو المتوسط ​​بشكل أبطأ، وتتسبب في ارتفاع تدريجي في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت، لذلك يجب عليك اختيار ما يلي:

- بعض الفواكه والخضروات الطازجة.

- الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة، مثل الشوفان.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، والتي تتسبب ارتفاع مستويات السكر بالدم وانخفاضها ببطء، تساعدك على الشعور بالشبع والإمتلاء لأطول فترة ممكنة.

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