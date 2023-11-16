الامارات | إطلاق سراح قاتل محكوم لسبب لايخطر على بال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق قاض إيطالي سراح سجين يبلغ من العمر 35 عامًا من السجن بسبب مخاوف صحية على حياته بعدما أصبح وزنه 195 كغ، وذلك بحجة أنه لن يتمكن من الحصول على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية أثناء احتجازه في سجن إيطالي.

وكان ديميتري فريكانو و إريكا بريتي البالغة من العمر 25 عامًا في إجازة في سان تيودورو، سردينيا، في يونيو 2017، عندما طعن فريكانو صديقته 57 مرة لأنها وبخته بسبب تركه "الكثير من الفتات" على سرير الفندق.

وتم القبض على فريكانو في عام 2017، مباشرة بعد جريمة القتل، لكنه قضى معظم ذلك الوقت خارج السجن نتيجة التأخير الطويل في المحاكمة بسبب الوباء. وأُدين أخيرًا في عام 2022 وحُكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا.

ومع ذلك، قرر القضاة هذا الشهر أنه سيقضي بقية عقوبته رهن الإقامة الجبرية في منزل والديه في مسقط رأسه في بييلا بإيطاليا، بدلاً من سجن تورينو حيث حُكم عليه، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة " كورييري ديلا سيرا" .

وعندما سُجن فريكانو في البداية، كان وزنه يزيد قليلاً عن 113 كغ أما الآن فهو يزن أكثر من 195 كغ، ويحتاج إلى كرسي متحرك أو عكازين للتحرك، كما أن تصميم السجن ليس مجهزًا بشكل جيد لتلك الأدوات. وبحسب الصحيفة قضت المحكمة بأن فريكانو “غير متوافق مع نظام السجن” وأن سجنه يجعل من المستحيل عليه اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن. وأضاف القضاة أن تدخينه المستمر إلى جانب "حجمه الضخم" يعرضه لخطر الموت الحتمي.

وبالطبع أثار قرار وضع فريكانو تحت الإقامة الجبرية غضب عائلة الضحية. وقال فابريزيو بريتي، والد إيريكا، لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، إن الإقامة الجبرية لقاتل ابنته هي “قرار مخزي”.

وأضاف باحتجاج "لن يعيد لي أحد ابنتي الصغيرة. لكن بالنسبة لنا، لا يزال الألم قويًا للغاية بحيث لا يمكن إطلاق سراحه قريبًا".

وأضاف الأب المكلوم أن السلطات أكدت له أنه إذا عاد وزن فريكانو إلى نطاق صحي، فإنه سيعود إلى السجن. ومع ذلك، بدا والد إريكا متشككا في هذه النتيجة، قائلا للصحف الإيطالية "لا أصدق ذلك كثيرا".