فيديو نادر لأولاد عمرو دياب.. كيف كان منزل طفولتهم من الداخل؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل اليوم الخميس، التوأم كنزي وعبد الله، أبناء الهضبة عمرو دياب، بعيد ميلادهما وحرص كل منهما على تهنئة الأخير بطريقته عبر حساباته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ونشر كل منهما صورة للآخر عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» مع بعض الكلمات.

فيديو نادر لأولاد عمرو دياب.. كيف كان المنزل من الداخل

فيما حرصت «جنا» ابنة عمرو دياب، على تهنئة أشقائها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ نشرت عدة صور لهما مع مقطع فيديو نادر، جمع الأشقاء الثلاثة في مرحلة طفولتهم داخل منزلهم، إذ بات هادئًا لا يضج بالآثاث، وذو مساحة واسعة، ظهر خلاله الأشقاء يلهون ويلعبون سويًا، معلقة: «كل سنة وانتم طيبين بحبكم انتم الاثنين».

وكانت جنا، ابنة عمرو دياب فاجئت الجميع بحديثها عن فلسطين ودفاعها عن القضية والعرب، قائلة: «طوال السنوات الماضية علمت بالظلم الذي يواجه الفلسطنيون لسنوات طويلة، والآن ونحن هنا أشاهد القصف على غزة وقتل الأبرياء بسبب قضية لم يتم حلها منذ 1948، ما يحدث في غزة خطأ إنني أقف بجانب جميع المدنيون الذين قتُلوا منذ 1948، وحتى 2023، بما في ذلك من كان في 7 أكتوبر».

وتابعت: «من فضلكم، أحث الجميع على الصلاة أن تتوقف الوحشية، فموت أرواح بشرية بريئة لا يمكن أن تكون محل نقاش، نحن متساوون وحياة العرب لا تقل أهمية عن حياة الآخرون».